Почему утром нет энергии

Диетолог назвала причину, почему утром трудно просыпаться
Если вы просыпаетесь с ощущением, что у вас нет энергии, даже если вы попали достаточное количество часов, это может свидетельствовать о дефиците железа в организме.
Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.
Самая распространенная причина ощущения слабости – железодефицитная анемия.
"Частая причина отсутствия энергии — это железодефицитная анемия. Чтобы наш организм получал энергию, нужно две вещи — это глюкоза, которая является источником энергии и второй это кислород, в транспорте которого как раз участвует железо. Нет железа — нет энергии", — сообщила диетолог.
Частые причины анемии:
- обильные кровотечения с циклом у женщин;
- плохое усвоение на уровне кишечника, есть СИБР;
- низкая кислотность желудка;
- мало белка в рационе;
- переизбыток углеводов и сладкого в рационе.
В каких продуктах содержится железо?
- печень и субпродукты;
- баранина, утка;
- говядина;
- консервированные морепродукты;
- креветки;
- курица;
- рыба семейства лососевых.
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