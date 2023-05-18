Почему утром нет энергии

Человек просыпается. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Если вы просыпаетесь с ощущением, что у вас нет энергии, даже если вы попали достаточное количество часов, это может свидетельствовать о дефиците железа в организме.

Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.

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"Частая причина отсутствия энергии — это железодефицитная анемия. Чтобы наш организм получал энергию, нужно две вещи — это глюкоза, которая является источником энергии и второй это кислород, в транспорте которого как раз участвует железо. Нет железа — нет энергии", — сообщила диетолог.

Сонливость с утра. Фото: Freepik

Частые причины анемии:

обильные кровотечения с циклом у женщин;

плохое усвоение на уровне кишечника, есть СИБР;

низкая кислотность желудка;

мало белка в рационе;

переизбыток углеводов и сладкого в рационе.

Продукты богаты железом. Фото: Freepik

В каких продуктах содержится железо?

печень и субпродукты;

баранина, утка;

говядина;

консервированные морепродукты;

креветки;

курица;

рыба семейства лососевых.

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