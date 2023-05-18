Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Диетолог назвала причину, почему утром трудно просыпаться arrow

Диетолог назвала причину, почему утром трудно просыпаться

18 мая 2023 10:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Почему утром нет энергии
Человек просыпается. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Если вы просыпаетесь с ощущением, что у вас нет энергии, даже если вы попали достаточное количество часов, это может свидетельствовать о дефиците железа в организме.

Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.

Читайте также:

Самая распространенная причина ощущения слабости – железодефицитная анемия.

"Частая причина отсутствия энергии  это железодефицитная анемия. Чтобы наш организм получал энергию, нужно две вещи  это глюкоза, которая является источником энергии и второй это кислород, в транспорте которого как раз участвует железо. Нет железа  нет энергии",  сообщила диетолог.

Сонливость с утра. Фото: Freepik

Частые причины анемии:

  • обильные кровотечения с циклом у женщин;
  • плохое усвоение на уровне кишечника, есть СИБР;
  • низкая кислотность желудка;
  • мало белка в рационе;
  • переизбыток углеводов и сладкого в рационе.
Продукты богаты железом. Фото: Freepik

В каких продуктах содержится железо?

  • печень и субпродукты;
  • баранина, утка;
  • говядина;
  • консервированные морепродукты;
  • креветки;
  • курица;
  • рыба семейства лососевых.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, можно ли запивать еду кофе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас