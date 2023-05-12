Що лікують антидепресанти

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Існує поширений міф про те, що антидепресанти використовуються тільки в психіатрії при лікуванні таких захворювань, як наприклад депресія, тривожний розлад або обсесивно компульсивний розлад. Але це зовсім не так.

Про це повідомила неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.

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"В залежності від того, яку групу препаратів обирає ліка, антидепресанти — можуть використовуватися при різних захворюваннях та травмах", — пояснила лікарка.

Де використовують антидепресанти, окрім психіатрії?

Людина приймає ліки. Фото: Freepik

В залежності від того, яку групу антидепресантів використовує лікар, їх приміняють при:

Після інсультів;

Після черепно-мозкових травм;

Хронічна мігрень;

Постгерпетичні невралгії;

Судомні розлади;

Хронічний скелетно-мязевий біль;

Судомні розлади;

Поліневропатіі, які виникли після хіміотерапії;

Хронічний головний біль напруги;

Інтерстиціальний цистит;

Онкологія ЦНС;

Хвороба Паркінсона.

Лікарка робить МРТ. Фото: Freepik

Проте лікарка зауважує, що у випадку з антидепресантами самолікуванням займатися ні в коєму разі не можна.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.