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Неврологиня розповіла, що антидепресанти лікують не тільки депресію

12 травня 2023 17:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що лікують антидепресанти
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Існує поширений міф про те, що антидепресанти використовуються тільки в психіатрії при лікуванні таких захворювань, як наприклад депресія, тривожний розлад або обсесивно компульсивний розлад. Але це зовсім не так.

Про це повідомила неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.

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"В залежності від того, яку групу препаратів обирає ліка, антидепресанти — можуть використовуватися при різних захворюваннях та травмах", — пояснила лікарка. 

Де використовують антидепресанти, окрім психіатрії?

Людина приймає ліки. Фото: Freepik

В залежності від того, яку групу антидепресантів використовує лікар, їх приміняють при:

  • Після інсультів;
  • Після черепно-мозкових травм;
  • Хронічна мігрень;
  • Постгерпетичні невралгії;
  • Судомні розлади;
  • Хронічний скелетно-мязевий біль;
  • Судомні розлади;
  • Поліневропатіі, які виникли після хіміотерапії;
  • Хронічний головний біль напруги;
  • Інтерстиціальний цистит;
  • Онкологія ЦНС;
  • Хвороба Паркінсона.
Лікарка робить МРТ. Фото: Freepik

Проте лікарка зауважує, що у випадку з антидепресантами самолікуванням займатися ні в коєму разі не можна. 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

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