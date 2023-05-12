Що лікують антидепресанти

Неврологиня розповіла, що антидепресанти лікують не тільки депресію
Існує поширений міф про те, що антидепресанти використовуються тільки в психіатрії при лікуванні таких захворювань, як наприклад депресія, тривожний розлад або обсесивно компульсивний розлад. Але це зовсім не так.
Про це повідомила неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.
"В залежності від того, яку групу препаратів обирає ліка, антидепресанти — можуть використовуватися при різних захворюваннях та травмах", — пояснила лікарка.
Де використовують антидепресанти, окрім психіатрії?
В залежності від того, яку групу антидепресантів використовує лікар, їх приміняють при:
- Після інсультів;
- Після черепно-мозкових травм;
- Хронічна мігрень;
- Постгерпетичні невралгії;
- Судомні розлади;
- Хронічний скелетно-мязевий біль;
- Судомні розлади;
- Поліневропатіі, які виникли після хіміотерапії;
- Хронічний головний біль напруги;
- Інтерстиціальний цистит;
- Онкологія ЦНС;
- Хвороба Паркінсона.
Проте лікарка зауважує, що у випадку з антидепресантами самолікуванням займатися ні в коєму разі не можна.
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