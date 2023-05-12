Робота мобільних бригад з людьми, які мають важкі психічні розлади

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Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У НСЗУ повідомили про початок публікації серії відеороликів, присвячених роботі мобільних мультидисциплінарних команд із психічного здоров’я. Відео підготовлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

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"Кожне відео розповідає історію людини, яка живе з психічним розладом, та про її шлях відновлення. Мобільна мультидисциплінарна команда з психічного здоров‘я – це мультидисциплінарна команда, яка складається з психіатра, психолога, соціального працівника і медичної сестри/брата та надає допомогу людям із важкими психічними розладами. Робота команди спрямована на підтримання людей у їхніх власних домівках та спільнотах", — повідомили в НСЗУ.

Перше відео розповідає про команду м. Берегове, що у Закарпатській області. Історія про жінку, яка з п'ятирічного віку перебуває на обліку. У неї складні стосунки в сім'ї через її поведінкові порушення.

"Її рідні виїхали за кордон і обірвали практично всі зв'язки. Через це в неї чим далі, тим гірше соціальне становище. І якщо ми їй не допоможемо, думаю, ніхто цього не зробить", — пояснили в комадні з підтримки людей.

Жінка, яка потребує допомоги. Фото: Facebook НСЗУ

Із продуктів жінка може дозволити собі найдешевші, через що трапляються проблеми з травленням.

"В першу чергу ми хочемо налагодити зв'язки з рідними, які відмовилися від неї, грубо кажучи. Щоб пояснити їм, чому це так, чому вона себе так поводить, як на це потрібно реагувати. Тобто це просто взяти, втекти від проблеми, цим їй не допоможуть", — додали лікарі.

Робота полягає в наданні різних видів психологічної допомоги. А саме це може бути консультування психологічне, спрямоване на різні аспекти життя.

"В другу чергу навчити її соціальним навичкам, тому що, оскільки у неї лише шість класів освіти, багато чого вона навіть в побуті не розуміє. Вона не має чіткого бачення, як потрібно жити", — додали лікарі.

Лікарка з мобільної бригади приїхала до жінки. Фото: Facebook НСЗУ

Фахівці пояснюють, що абсолютна інша ідеологія закладена у самому ставленні надання психіатричної допомоги у роботі мобільної бригади, порівняно з тим, що було до цього.

"Я розумію, що очевидно, система в якій ми працюємо, починаючи з мене, і закінчуючи молодшою медичною сестрою, не спонукає до ініціативи. Можливо зараз, щось зміниться", — додали експерти.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.