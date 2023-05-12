Работа мобильных бригад с людьми, имеющими тяжелые психические расстройства

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Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В НСЗУ сообщили о начале публикации серии видеороликов, посвященных работе мобильных мультидисциплинарных команд по психическому здоровью. Видео подготовлен Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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"Каждое видео рассказывает историю человека, который живет с психическим расстройством, и о его пути восстановления. Мобильная мультидисциплинарная команда по психическому здоровью — это мультидисциплинарная команда, которая состоит из психиатра, психолога, социального работника и медицинской сестры/брата и оказывает помощь людям с тяжелыми психическими расстройствами. Работа команды направлена на поддержание людей в их собственных домах и сообществах",— сообщили в НСЗУ.

Первое видео рассказывает о команде г. Берегово в Закарпатской области. История о женщине, которая с пятилетнего возраста состоит на учете. У нее сложные отношения в семье из-за ее поведенческих нарушений.

"Ее родные уехали за границу и оборвали практически все связи. Из-за этого у нее чем дальше, тем хуже социальное положение. И если мы ей не поможем, думаю, никто этого не сделает", — объяснили в команде по поддержке людей.

Женщина нуждается в помощи. Фото: Facebook НСЗУ

Из продуктов женщина может позволить себе самые дешевые, из-за чего возникают проблемы с пищеварением.

"В первую очередь мы хотим наладить связи с родными, отказавшимися от нее, грубо говоря. Чтобы объяснить им, почему это так, почему она себя так ведет, как на это нужно реагировать. То есть это просто взять, убежать от проблемы, этим ей не помогут",— добавили врачи.

Работа состоит в оказании разных видов психологической помощи. А именно это может быть психологическое консультирование, направленное на различные аспекты жизни.

"Во вторую очередь научить ее социальным навыкам, потому что, поскольку у нее всего шесть классов образования, многое оно даже в быту не понимает. У него нет четкого видения, как нужно жить",— добавили врачи.

Врач из мобильной бригады приехала к женщине. Фото: Facebook НСЗУ

Специалисты объясняют, что абсолютная другая идеология заложена в самом отношении предоставления психиатрической помощи в работе мобильной бригады по сравнению с тем, что было до этого.

"Я понимаю, что очевидно, система в которой мы работаем, начиная с меня, и заканчивая младшей медицинской сестрой, не побуждает к инициативе. Возможно сейчас что-то изменится", — добавили эксперты.



Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья .