Лечащие антидепрессанты

Неврологиня рассказала, что антидепрессанты лечат не только депрессию
Существует распространенный миф о том, что антидепрессанты используются только в психиатрии при лечении таких заболеваний, как например депрессия, тревожное расстройство или обсессивно компульсивное расстройство. Но это совсем не так.
Об этом сообщила невролог, психотерапевт Дарья Горбатько.
"В зависимости от того, какую группу препаратов выбирает лекарство, антидепрессанты могут использоваться при различных заболеваниях и травмах", — пояснила врач.
Где используют антидепрессанты, кроме психиатрии?
В зависимости от того, какую группу антидепрессантов использует врач, их применяют при:
- После инсультов;
- После черепно-мозговых травм;
- Хроническая мигрень;
- Постгерпетические невралгии;
- Судорожные расстройства;
- Хроническая скелетно-мышечная боль;
- Судорожные расстройства;
- Полиневропатии, возникшие после химиотерапии;
- Хроническая головная боль напряжения;
- Интерстициальный цистит;
- Онкология ЦНС;
- Болезнь Паркинсона.
Однако врач отмечает, что в случае с антидепрессантами самолечением заниматься ни в коем случае нельзя.
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