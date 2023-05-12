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Неврологиня рассказала, что антидепрессанты лечат не только депрессию

12 мая 2023 17:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Лечащие антидепрессанты
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Существует распространенный миф о том, что антидепрессанты используются только в психиатрии при лечении таких заболеваний, как например депрессия, тревожное расстройство или обсессивно компульсивное расстройство. Но это совсем не так.

Об этом сообщила невролог, психотерапевт Дарья Горбатько.

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"В зависимости от того, какую группу препаратов выбирает лекарство, антидепрессанты могут использоваться при различных заболеваниях и травмах", — пояснила врач.

Где используют антидепрессанты, кроме психиатрии?

Человек принимает лекарства. Фото: Freepik

В зависимости от того, какую группу антидепрессантов использует врач, их применяют при:

  • После инсультов;
  • После черепно-мозговых травм;
  • Хроническая мигрень;
  • Постгерпетические невралгии;
  • Судорожные расстройства;
  • Хроническая скелетно-мышечная боль;
  • Судорожные расстройства;
  • Полиневропатии, возникшие после химиотерапии;
  • Хроническая головная боль напряжения;
  • Интерстициальный цистит;
  • Онкология ЦНС;
  • Болезнь Паркинсона.
Врач делает МРТ. Фото: Freepik

Однако врач отмечает, что в случае с антидепрессантами самолечением заниматься ни в коем случае нельзя.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.

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