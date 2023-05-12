Лечащие антидепрессанты

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Существует распространенный миф о том, что антидепрессанты используются только в психиатрии при лечении таких заболеваний, как например депрессия, тревожное расстройство или обсессивно компульсивное расстройство. Но это совсем не так.

Об этом сообщила невролог, психотерапевт Дарья Горбатько.

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"В зависимости от того, какую группу препаратов выбирает лекарство, антидепрессанты могут использоваться при различных заболеваниях и травмах", — пояснила врач.

Где используют антидепрессанты, кроме психиатрии?

Человек принимает лекарства. Фото: Freepik

В зависимости от того, какую группу антидепрессантов использует врач, их применяют при:

После инсультов;

После черепно-мозговых травм;

Хроническая мигрень;

Постгерпетические невралгии;

Судорожные расстройства;

Хроническая скелетно-мышечная боль;

Судорожные расстройства;

Полиневропатии, возникшие после химиотерапии;

Хроническая головная боль напряжения;

Интерстициальный цистит;

Онкология ЦНС;

Болезнь Паркинсона.

Врач делает МРТ. Фото: Freepik

Однако врач отмечает, что в случае с антидепрессантами самолечением заниматься ни в коем случае нельзя.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.