Какие продукты помогут избавиться от запора – что важно употреблять

Страдание человека от запора в туалете. Фото: Freepik

Медики назвали популярные продукты питания, которые способны помочь людям, страдающим от запора. По словам диетологов, проблему тяжелого хождения в туалет можно решить с помощью правильного рациона питания с подходящими для этого продуктами.

Об этом сообщает Healthline.

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Медики отметили, что запор может являться симптомом внутренних патологий, как, например, тазовых или аноректальных нарушений, а также болезней желудка и кишечника. Кроме того, хождение в туалет может осложняться из–за диет с низкой калорийностью, а также отсутствия движения.

Поэтому медики рассказали, с помощью каких продуктов можно решить проблему запора.

Запор, от которого страдают многие люди. Фото: Pexels

Что помогает избавиться от запора?

Употребление большого количества жидкости

Медики советуют употреблять больше воды или киселей, смузи, настоев и натуральных соков с мякотью, содержащих много полезной клетчатки. Также диетологи советуют добавить в свой ежедневный рацион питания некрепкие бульоны.

Употребление бобовых

Специалисты говорят, что такие бобовые как горох, фасоль, нут и чечевица помогают улучшать работу кишечника.

Бобовые, улучшающие функцию кишечника. Фото: Pexels

Употребление орехов

По словам специалистов, в состав орехов входят жирные кислоты, улучшающие здоровье кишечной микрофлоры и ускоряющие увеличение количества полезных бактерий. Клетчатка, в свою очередь, помогает массе продвигаться по тракту.

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