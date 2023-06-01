Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Трудно ходить в туалет? Эти продукты избавят от запора arrow

Трудно ходить в туалет? Эти продукты избавят от запора

1 июня 2023 21:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты помогут избавиться от запора – что важно употреблять
Страдание человека от запора в туалете. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики назвали популярные продукты питания, которые способны помочь людям, страдающим от запора. По словам диетологов, проблему тяжелого хождения в туалет можно решить с помощью правильного рациона питания с подходящими для этого продуктами.

Об этом сообщает Healthline.

Читайте также:

Что нужно знать о запоре?

Медики отметили, что запор может являться симптомом внутренних патологий, как, например, тазовых или аноректальных нарушений, а также болезней желудка и кишечника. Кроме того, хождение в туалет может осложняться из–за диет с низкой калорийностью, а также отсутствия движения.

Поэтому медики рассказали, с помощью каких продуктов можно решить проблему запора.

Запор
Запор, от которого страдают многие люди. Фото: Pexels

Что помогает избавиться от запора?

Употребление большого количества жидкости

Медики советуют употреблять больше воды или киселей, смузи, настоев и натуральных соков с мякотью, содержащих много полезной клетчатки. Также диетологи советуют добавить в свой ежедневный рацион питания некрепкие бульоны.

Употребление бобовых

Специалисты говорят, что такие бобовые как горох, фасоль, нут и чечевица помогают улучшать работу кишечника.

Бобовые
Бобовые, улучшающие функцию кишечника. Фото: Pexels

Употребление орехов

По словам специалистов, в состав орехов входят жирные кислоты, улучшающие здоровье кишечной микрофлоры и ускоряющие увеличение количества полезных бактерий. Клетчатка, в свою очередь, помогает массе продвигаться по тракту.

Напомним, мы писали о том, что медики рассказали о том, как лечить предменструальное расстройство.

Раньше мы рассказывали о том, как распознать повышенное артериальное давление при отсутствии его ощущения.

Также мы сообщали о том, можно ли предупредить повышенное артериальное давление у человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас