Які харчові звички на сніданок потрібні жінкам – поради від дієтологів

Вживання вівсяної каші жінкою на сніданок. Фото: Pexels

Медики розповіли, що потрібно вживати на сніданок всім жінкам для користі своєму організму. За словами фахівців, всім жінкам потрібно виробити декілька корисних звичок для сніданку, щоб покращити своє здоров’я та тримати імунітет у гарному стані.

Про це повідомляє Eat This, Not That!

Читайте також:

Дієтологи радять, насамперед, щільно їсти на сніданок, щоб отримати енергію на весь день та не переїдати. За словами лікарів, так можна підстрахувати себе у разі непередбачених ситуацій, які можуть виникнути протягом дня.

Що потрібно взяти за звичку?

Перш за все, фахівці радять випивати по склянці води перед сніданком, щоб поповнити баланс рідини після сну. Також важливо правильно підбирати продукти на сніданок. Варто зазначити, що корисний сніданок повинен мати не менше 20 грамів білка, щоб допомогти жіночому організму підтримувати процес метаболізму.

Стакан води, який потрібно випивати перед сніданком. Фото: Pexels

Які продукти варто вживати на сніданок?

Вчені радять додавати до ранкового раціону харчування яйця, грецький йогурт та сир, а також невелику кількість жирів, які допомагають засвоєнню корисних речовин з їжі. Дієтологи вважають, що такою їжею є авокадо, мигдаль та волоські горіхи.

Також дуже важливо вживати харчові волокна, а жіночому організму їх потрібно 25 грамів на день. При цьому, хорошим джерелом харчових волокон є вівсяна каша.

Вівсяна каша, яку слід вживати на сніданок. Фото: Pexels

За словами спеціалістів, ідеального рецепту здорового харчування для людини не існує. Але фахівці з дієтології радять акцентувати свою увагу на індивідуальних особливостях організму, а також на те, скільки на день витрачається енергії.

