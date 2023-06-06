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Какие пищевые привычки на завтрак нужно выработать женщинам: что говорят диетологи

6 июня 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие пищевые привычки на завтрак нужны женщинам – советы от диетологов
Употребление овсяной каши женщиной на завтрак. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, что нужно употреблять на завтрак всем женщинам в пользу своего организма. По словам специалистов, всем женщинам нужно выработать несколько полезных привычек для завтрака, чтобы улучшить свое здоровье и держать иммунитет в хорошем состоянии.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

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Диетологи советуют, прежде всего, плотно есть на завтрак, чтобы получить энергию на весь день и не переедать. По словам врачей, так можно подстраховать себя в случае непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в течение дня.

Что нужно взять за привычку?

Прежде всего, специалисты советуют выпивать по стакану воды перед завтраком, чтобы пополнить баланс жидкости после сна. Также важно правильно подбирать продукты на завтрак. Следует отметить, что полезный завтрак должен иметь не менее 20 г белка, чтобы помочь женскому организму поддерживать процесс метаболизма.

Вода в стакане
Стакан воды, который нужно выпивать перед завтраком. Фото: Pexels

Какие продукты следует употреблять на завтрак?

Ученые советуют добавлять в утренний рацион питания яйца, греческий йогурт и сыр, а также небольшое количество жиров, помогающих усвоению полезных веществ из пищи. Диетологи считают, что такой пищей является авокадо, миндаль и грецкие орехи.

Также очень важно употреблять пищевые волокна, а женскому организму их нужно 25 г в день. При этом, хорошим источником пищевых волокон является овсяная каша.

Овсяная каша
Овсяная каша, которую следует употреблять на завтрак. Фото: Pexels

По словам специалистов, идеального рецепта здорового питания для человека нет. Но специалисты по диетологии советуют акцентировать свое внимание на индивидуальных особенностях организма, а также на том, сколько в день тратится энергии.

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