Які продукти покращують здоров'я нирок – вони доступні кожному

Відвідування ринку молодою дівчиною. Фото: Freepik

Медики розповіли, які продукти харчування потрібно їсти для того, аби покращити стан здоров’я нирок. Так, людям, які страждають від захворювання нирок, фахівці радять прибрати з раціону харчування оброблені продукти.

Про це повідомляє Healthline.

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Які продукти покращують стан здоров’я нирок?

Вода

Річ у тому, що вода дуже важливо для того, щоб транспортувати токсини в потік крові. Ця кров проходить через нирки, а організм потім фільтрує токсини та створює сечу за допомогою води. Тому дуже важливо вживати чисту вологу, яка не містить цукру та солі.

Яблука

Цей популярний фрукт знижує рівень холестерину, глюкози та антиоксидантів. Також він покращує роботу кровоносної системи людини та активує кровопостачання парного органу.

Яблука, які мають користь для нирок. Фото: Pexels

Риба

Холодноводна жирна риба містить багато жирних кислот омега–3, які є важливими поживними речовинами. Ці жири знижують кров’яний тиск, завдяки чому знижується ризик пошкодження нирок.

Журавлина

Ця ягода захищає сечовий міхур від різних інфекційних захворювань, а її компоненти не дають бактеріям осаджуватися на стінках міхура. Також вона покращує стан здоров’я нирок.

Журавлина, яка покращує стан нирок. Фото: Pexels

З якими продуктами слід бути обережними?

Медики радять бути обережними з продуктами, до складу яких входить фосфор. До списку таких продуктів входять овочі, рис, кукурудза, хліб та макарони. Велику кількість фосфору мають молочні продукти, м’ясо, боби, консерви, пластівці, птиця та кока–кола.

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