Какие продукты улучшают здоровье почек – они доступны каждому

Посещение рынка молодой девушкой. Фото: Freepik

Медики рассказали, какие продукты питания нужно есть, чтобы улучшить состояние здоровья почек. Так, людям, страдающим заболеванием почек, специалисты советуют убрать из рациона питания обработанные продукты.

Об этом сообщает Healthline.

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Какие продукты улучшают здоровье почек?

Вода

Дело в том, что вода очень важна для транспортировки токсинов в поток крови. Эта кровь проходит через почки, а затем организм фильтрует токсины и создает мочу с помощью воды. Поэтому очень важно употреблять чистую влагу, не содержащую сахара и соли.

Яблоки

Этот популярный фрукт снижает уровень холестерина, глюкозы и антиоксидантов. Также он улучшает работу кровеносной системы человека и активирует кровоснабжение парного органа.

Яблоки, которые имеют пользу для почек. Фото: Pexels

Рыба

Холодноводная жирная рыба содержит много жирных кислот омега–3, которые являются важными питательными веществами. Эти жиры снижают кровяное давление, благодаря чему снижается риск повреждения почек.

Клюква

Эта ягода защищает мочевой пузырь от разных инфекционных заболеваний, а ее компоненты не дают бактериям осаждаться на стенках пузыря. Также она улучшает состояние здоровья почек.

Клюква, улучшающая состояние почек. Фото: Pexels

С какими продуктами следует быть осторожными?

Медики советуют быть осторожными с продуктами, в состав которых входит фосфор. В список таких продуктов входят овощи, рис, кукуруза, хлеб и макароны. Большое количество фосфора имеют молочные продукты, мясо, бобы, консервы, хлопья, птица и кока–кола.

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