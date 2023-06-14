Чому прохолодний душ є корисним для здоров'я – медики назвали справжні причини

Гола молода дівчина в прохолодному душі, який є дуже корисним для здоров'я. Фото: Freepik

Дуже багато людей люблять прийняти прохолодний душ, особливо, коли надворі дуже спекотно. Але, при цьому, мало хто знає, що прохолодний душ, насправді, є дуже корисним для організму, тому варто робити це та знати, як це впливає на здоров’я.

Про це повідомляє WebMD.

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Що варто знати про користь прохолодного душу?

Медики запевняють, що корисним для здоров’я є саме прохолодний душ, а не крижана вода, якою деякі полюблять загартовуватися. За їхніми словами, вплив холодної води допомагає покращити кровообіг в організмі людини, завдяки чому знижується кров’яний тиск.

Чоловік після душу, який є корисним для здоров'я. Фото: Freepik

Крім того, фахівці зазначили, що в результаті покращення кровообігу артерії, які були закупорені через підвищений рівень шкідливого холестерину, можуть краще проходити. Також важливо розуміти, як прохолодний душ впливає на серцево-судинну систему людини.

Вплив прохолодного душу на серце та сосуди

Фахівці стверджують, що холодна вода добре впливає на роботу системи серця та сосудів загалом. Також прохолодний душ знижує шанс розвитку тромбозу та інших захворювань серця, він яких страждає велика кількість людей на світі.

Молода дівчина в душі, який добре впливає на серце. Фото: Freepik

На що ще варто звернути увагу?

Медики зазначають, що холодні струмені води можуть знизити рівень шкідливого жиру в людському організмі. Це відбувається таким чином, що струмені холодної води змушують тіло застосовувати цей шкідливий жир для обігріву.

Це, в свою чергу, допомагає спалити цей жир, щоб людина могла скинути зайві кілограми.

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