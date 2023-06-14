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Не только облегчает после жары: почему прохладный душ полезен для здоровья

14 июня 2023 19:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему прохладный душ полезен для здоровья – медики назвали истинные причины
Голая молодая девушка в прохладном душе, который очень полезен для здоровья. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Очень многие любят принять прохладный душ, особенно, когда на улице очень жарко. Но, при этом, мало кто знает, что прохладный душ, на самом деле, очень полезен для организма, поэтому стоит делать это и знать, как это влияет на здоровье.

Об этом сообщает WebMD.

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Что следует знать о пользе прохладного душа?

Медики уверяют, что полезным для здоровья является именно прохладный душ, а не ледяная вода, которой некоторые любят закаляться. По их словам, влияние холодной воды помогает улучшить кровообращение в организме человека, благодаря чему снижается кровяное давление.

Мужчина после душа
Мужчина после душа, который полезен для здоровья. Фото: Freepik

Кроме того, специалисты отметили, что в результате улучшения кровообращения артерии, закупоренные из-за повышенного уровня вредного холестерина, могут лучше проходить. Также важно понимать, как прохладный душ влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

Влияние прохладного душа на сердце и сосуды

Специалисты утверждают, что холодная вода хорошо влияет на работу системы сердца и сосудов в целом. Также прохладный душ снижает шанс развития тромбоза и других заболеваний сердца, от которых страдает большое количество людей в мире.

Молодая девушка в душе
Молодая девушка в душе, которая хорошо влияет на сердце. Фото: Freepik

На что еще следует обратить внимание?

Медики отмечают, что холодные потоки воды могут снизить уровень вредного жира в человеческом организме. Это происходит таким образом, что струи холодной воды вынуждают тело применять этот вредный жир для обогрева.

Это, в свою очередь, помогает сжечь этот жир, чтобы человек мог сбросить лишние килограммы.

Напомним, мы писали о том, что медики объяснили, почему перед сном нельзя употреблять фрукты.

Раньше мы рассказывали о том, почему медики советуют активно употреблять суп для здоровья.

Также мы сообщали о том, к чему может привести дефицит сна у человека.

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