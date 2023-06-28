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Почему важно употреблять витамины А и Е: в чем польза и в каких продуктах они есть

28 июня 2023 06:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какую пользу для здоровья несут витамины А и Е – какие продукты их содержат
Употребление витаминов, которые очень важны для здоровья человека. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Витамины играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что они поддерживают здоровье, а их дефицит вызывает проблемы с организмом. Медики отметили, что витамины А и Е важны для здоровья, и объяснили их влияние на организм, назвав продукты с их содержанием.

Об этом сообщает OstroVit.

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Как витамины А и Е влияют на здоровье?

Витамин А участвует в процессах обмена, а также улучшает иммунную систему человека. Также этот витамин хорошо влияет на зрение человека, омолаживает его клетки и борется со свободными радикалами. Витамин Е, в свою очередь, улучшает здоровье и красоту, а также борется с сухой кожей и признаками старения.

Употребление витаминов
Употребление витаминов, имеющих важное влияние на здоровье человека. Фото: Pexels

Важным фактом является то, что эти витамины можно использовать не только внутрь, но и наносить на волосы и кожу. Благодаря активному употреблению этих двух видов витаминов человек получает:

  • крепкие ногти и волосы;
  • гладкую и сияющую кожу;
  • стабильный гормональный фон.

Какие продукты имеют большое количество витаминов А и Е?

Что касается продуктов, то витамин А в достаточном количестве содержится в сыре, яйцах, масле, рыбе и молоке. Кроме того, он содержится во фруктах и овощах, а также манго, арбузе, абрикосах и мандаринах.

манго
Манго, в состав которого входит много витамина А. Фото: Pexels

Если говорить о витамине Е, то он входит в состав брокколи, масла, орехов, шпината, овощей, манго и томатов. Кроме того, этот витамин содержат семена тыквы и подсолнуха, а также жирная рыба, которая должна быть в рационе каждого человека.

В том случае, если человек не может есть большое количество фруктов или овощей, он может добавить в свой рацион питания разные витаминные комплексы. Они помогут улучшить не только свое самочувствие, но и внешний вид в любой сезон года.

Напомним, мы писали о том, стоит ли есть рыбу и как она влияет на здоровье человека.

Раньше мы рассказывали о том, почему медики советуют принимать прохладный душ для здоровья.

Также мы сообщали о том, почему нельзя употреблять свежие фрукты перед сном.

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