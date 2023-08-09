Кому не можна вживати кавун – медики назвали причини

Дві дівчини, які вживають кавун на пікніку. Фото: Freepik

Велика кількість людей дуже любить їсти кавун влітку, але медики стверджують, що його вживати можна далеко не всім. Справа в тому, що через кавун у людини може різко погіршитися стан здоров’я та загостритися хронічні хвороби.

Про це повідомляє Editorji.

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Багато людей дуже чекають на літо, щоб скуштувати кавун, але, незважаючи на те, що він має багато корисних речовин у своєму складі, його медики рекомендують вживати не всім людям. Вони пояснили, людям з якими проблемами зі здоров'ям краще обмежити вживання кавунів.

Кому не можна вживати кавун?

За словами фахівців, їсти кавун категорично не можна людям, які страждають від цукрового діабету та від набряків.

Також його не можна вживати й тим, в кого порушений відтік сечі або є сечокам’яне захворювання. Справа в тому, що кавун має сечогінні властивості, через які можуть виходити камені, які, в свою чергу, спровокують напад.

Молода дівчина, яка вживає кавун влітку. Фото: Freepik

Прибрати зі свого раціону харчування кавун також потрібно людям із серцевими захворюваннями та проблемами з затримкою рідини в організмі. Це ж стосується й тих, хто страждає від аденоми передміхурової залози.

Не можна їсти кавун й тим людям, які страждають від діареї, коліту та інших захворювань кишківнику та шлунку. Також медики радять видалити зі свого раціону харчування кавун й тим, хто має гостру форму хвороби підшлункової залози.

Яку дозу кавуна за добу можна з’їдати?

Медики зазначають, що дорослим людям за добу можна вживати не більше одного кілограма кавуна, а що стосується дітей, то їм слід їсти його втричі менше. Якщо після вживання кавуна постійно хочеться до туалету, варто зменшити кількість.

Кавун, який має сечогінні властивості. Фото: Freepik

Не радять медики також їсти кавун одразу після прийому їжі. Робити це слід за дві години до прийому їжі або ж за дві години після нього.

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