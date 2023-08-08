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Чим краще не снідати: найнебезпечніші продукти зранку

8 серпня 2023 06:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що краще не вживати на сніданок – найнебезпечніша їжа
Молода дівчина, яка снідає за столом. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, які продукти харчування не варто їсти на сніданок, щоб не спровокувати виникнення проблем з травною системою. За словами фахівців, ці продукти харчування можуть погано вплинути на здоров’я організму, якщо їсти їх на голодний шлунок.

Про це повідомляє Rebecca Bitzer.

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Кава

Дуже багато людей зранку п’є виключно каву, але далеко не всі знають, що вона погано впливає на шлунок. Хоча існує багато суперечок стосовно цього виду напоїв, медики стверджують, що пити його категорично не можна на голодний шлунок.

Кофе
Кава, яку не слід вживати на сніданок. Фото: Freepik

Солодка газована вода

Якщо вживати зранку солодку газовану воду, можна спровокувати виникнення виразки та гастриту. Медики стверджують, що цей вид напоїв погано впливає на здоров’я організму, адже він викликає відрижку та гикання у людини.

Кока-кола
Солодка газована вода, яку не варто вживати натщесерце. Фото: Freepik

Гострі приправи та соуси

Зранку деякі люди люблять приготувати бутерброди з гірчицею, хріном або часниковою приправою, але медики стверджують, що краще не вживати гострі соуси та приправи зранку. Справа в тому, що вони підвищують ризик розвитку виразки та гастриту. 

Гострые соусы
Гострі соуси, які не можна їсти зранку. Фото: Freepik

Цитрусові соки

За словами медиків, натщесерце вживати соки з цитрусових не слід, адже вони можуть погано вплинути на організм.

Цитрусовый сок
Цитрусовий сок, який медики не радять пити зранку. Фото: Freepik

Медики не радять вживати покупні соки, які містять багато цукру, краще замінити їх натуральними. Але навіть їх слід вживати з повноцінним сніданком, адже в іншому випадку вони можуть спровокувати подразнення та викликати біль у шлунку.

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