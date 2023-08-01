Які продукти викликають справжню залежність – від них складно відмовитися

Справжні наркотики: ТОП 6 продуктів, які викликають залежність
Деякі продукти, немов справжні наркотичні препарати, викликають неймовірне бажання вживати їх у великій кількості, хоча насправді вони є дуже шкідливими для здоров’я. Медики розповіли, про які саме продукти харчування йдеться.
Про це повідомляє Vogue Italia.
Які продукти викликають справжню залежність?
Склад таких продуктів
Медики зазначають, що людина може звикнути до вживання деяких продуктів через те, що вони сприяють вивільненню дофаміну, тобто, гормону-нейротрансмітеру, через який людина відчуває задоволення від їжі.
Дуже часто в цих продуктах міститься цукор, насичені жири, сіль, рафіноване борошно тощо. Саме ці компоненти у надмірній кількості можуть викликати ожиріння або діабет, а також підвищити рівень поганого холестерину.
Продукти, які викликають залежність
Заморожена та упакована піца
Медики радять краще обирати піцу, яка приготовлена зі свіжих та натуральних інгредієнтів. Також можна приготувати піцу вдома, регулюючи кількість цукру та солі, а також використовуючи тільки хороші жири.
Шоколад
До складу шоколаду входить багато цукру та жирів, тому медики радять вибирати чорний шоколад, де є багато гіркого какао та мало цукру, вживаючи його у невеликій кількості.
Чіпси
До складу чіпсів входить багато насичених жирів та велику кількість солі. Замінити їх можна домашнім попкорном, який можна приготувати з корисних жирів.
Печиво з магазину
Магазинне печиво складається з рафінованого борошна, цукру та рослинних жирів. А якщо до печива доданий крем, джем або шоколад, цей ефект подвоюється.
Морозиво
Замість промислового морозива слід обрати домашній сорбет зі свіжими фруктами.
Гамбургери
До складу гамбургерів входять тваринні жири, сіль, цукор та штучні ароматизатори. Тому варто готувати гамбургери в домашніх умовах з перевіреним м’ясом, відповідною кількістю оливкової олії та травами. Замість плавленого сиру можна покласти соус гуакамоле.
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