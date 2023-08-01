Які продукти викликають справжню залежність – від них складно відмовитися

Молода дівчина, яка насолоджується смачною їжею. Фото: Freepik

Деякі продукти, немов справжні наркотичні препарати, викликають неймовірне бажання вживати їх у великій кількості, хоча насправді вони є дуже шкідливими для здоров’я. Медики розповіли, про які саме продукти харчування йдеться.

Про це повідомляє Vogue Italia.

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Склад таких продуктів

Медики зазначають, що людина може звикнути до вживання деяких продуктів через те, що вони сприяють вивільненню дофаміну, тобто, гормону-нейротрансмітеру, через який людина відчуває задоволення від їжі.

Дуже часто в цих продуктах міститься цукор, насичені жири, сіль, рафіноване борошно тощо. Саме ці компоненти у надмірній кількості можуть викликати ожиріння або діабет, а також підвищити рівень поганого холестерину.

Продукти, які викликають залежність

Заморожена та упакована піца

Медики радять краще обирати піцу, яка приготовлена зі свіжих та натуральних інгредієнтів. Також можна приготувати піцу вдома, регулюючи кількість цукру та солі, а також використовуючи тільки хороші жири.

Піца, яка здатна викликати залежність. Фото: Freepik

Шоколад

До складу шоколаду входить багато цукру та жирів, тому медики радять вибирати чорний шоколад, де є багато гіркого какао та мало цукру, вживаючи його у невеликій кількості.

Шоколад, до якого люди здатні звикнути. Фото: Freepik

Чіпси

До складу чіпсів входить багато насичених жирів та велику кількість солі. Замінити їх можна домашнім попкорном, який можна приготувати з корисних жирів.

Чіпси, які містять багато насичених жирів. Фото: Freepik

Печиво з магазину

Магазинне печиво складається з рафінованого борошна, цукру та рослинних жирів. А якщо до печива доданий крем, джем або шоколад, цей ефект подвоюється.

Печиво, яке викликає звикання. Фото: Freepik

Морозиво

Замість промислового морозива слід обрати домашній сорбет зі свіжими фруктами.

Морозиво, яке здатне викликати звикання. Фото: Freepik

Гамбургери

До складу гамбургерів входять тваринні жири, сіль, цукор та штучні ароматизатори. Тому варто готувати гамбургери в домашніх умовах з перевіреним м’ясом, відповідною кількістю оливкової олії та травами. Замість плавленого сиру можна покласти соус гуакамоле.

Гамбургер, який містить тваринні жири та багато аромантизаторів. Фото: Freepik

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