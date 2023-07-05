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І ніяких ліків не потрібно! Медики назвали продукти, які позбавляють стресу

5 липня 2023 20:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які продукти позбавляють стресу – медики розповіли, що треба вживати
Депресія у жінки, яка їсть на кухні. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики назвали популярні продукти харчування, які допомагають боротися зі стресом. За словами фахівців, завдяки цим продуктам харчування можна з легкістю побороти будь-які переживання та покращити свою нервову систему, яка страждає під час якихось поганих ситуацій.

Про це повідомляє Everyday Health.

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Дослідження вчених

Професор на ім’я Феліч Джек з Центру харчування та настрою у Мельбурні провів дуже важливе дослідження за участю 67 чоловік, які страждали від депресії різних ступенів. Деякі учасники експерименту 12 тижнів вживали середземноморську їжу, а хтось не змінював свій раціон взагалі.

У результаті цього дослідження вчені помітили, що у 32% з тих, хто вживав середземноморську їжу, почалася ремісія. Завдяки цьому в них вийшло прибрати деякі медичні препарати, які вони вживали через свій депресивний стан.

Депрессия у девушки
Депресія у молодої дівчини, яка сумує вдома. Фото: Freepik

Крім того, в тих, хто дотримувався середземноморської дієти, покращився настрій.

Вплив середземноморської їжі на здоров’я людини

Деякі середземноморські продукти, такі як оливкова олія та жирна риба, мають протизапальний ефект. Крім того, продукти середземноморської дієти, збільшують кількість "хороших" бактерій у кишківнику, які, в свою чергу, виробляють протизапальні компоненти.

Оливковое масло
Оливкова олія, яка допомагає боротися зі стресом. Фото: Freepik

Медики стверджують, що продукти харчування, які позитивно впливають на настрої людини, називаються в медицині психобіотиками. Попередні результати одного експерименту довели, що дієта, яка добре впливає на бактерії в кишківнику, покращує настрій та зміцнює психічну систему людини.

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