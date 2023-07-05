Какие продукты избавляют от стресса – медики рассказали, что нужно употреблять

Депрессия у женщины, которая ест на кухне. Фото: Freepik

Медики назвали популярные продукты питания, которые помогают бороться со стрессом. По словам специалистов, благодаря этим продуктам питания можно с легкостью побороть любые переживания и улучшить свою нервную систему, страдающую во время плохих ситуаций.

Об этом сообщает Everyday Health.

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Исследование ученых

Профессор по имени Фелич Джек из Центра питания и настроения в Мельбурне провел очень важное исследование с участием 67 человек, страдавших от депрессии разных степеней. Некоторые участники эксперимента 12 недель употребляли средиземноморскую пищу, а кто-то не менял свой рацион вообще.

В результате этого исследования ученые заметили, что у 32% из тех, кто употреблял средиземноморскую пищу, началась ремиссия. Благодаря этому у них получилось убрать некоторые медицинские препараты, которые они употребляли из-за своего депрессивного состояния.

Депрессия у молодой девушки, которая скучает дома. Фото: Freepik

Кроме того, у тех, кто придерживался средиземноморской диеты, улучшилось настроение.

Влияние средиземноморской пищи на здоровье человека

Некоторые средиземноморские продукты, такие как оливковое масло и жирная рыба, оказывают противовоспалительный эффект. Кроме того, продукты средиземноморской диеты увеличивают количество "хороших" бактерий в кишечнике, которые, в свою очередь, производят противовоспалительные компоненты.

Оливковое масло, которое помогает бороться со стрессом. Фото: Freepik

Медики утверждают, что продукты питания, положительно влияющие на настроения человека, называются в медицине психобиотиками. Предварительные результаты одного эксперимента доказали, что диета, хорошо влияющая на бактерии в кишечнике, улучшает настроение и укрепляет психическую систему человека.

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