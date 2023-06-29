Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Бувай, інсульт! Продукти, які розріджують кров та захищають від тромбів arrow

Бувай, інсульт! Продукти, які розріджують кров та захищають від тромбів

29 червня 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які продукти розріджують кров та захищають від утворення тромбів – порада лікарки
Вживання риби, яка розріджує кров та захищає від утворення тромбів. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, які продукти харчування допомагають розріджувати кров та захищати організм людини від утворення тромбів. Лікарі пояснили, які продукти варто додати до свого раціону харчування, щоб допомогти кров’яній системі людини.

Про це повідомляє лікарка Людмила Сердюк в інтерв’ю "Факти".

Читайте також:

Як стверджує лікарка, розрідження крові в організмі людини знижує шанс утворення серйозних проблем. Зокрема, це знижує ризик інсульту та закупорки артерії легенів тромбом. За словами Людмили Сердюк, ці захворювання є дуже небезпечними, адже людина може від них померти.

Инсульт у человека
Інсульт у чоловіка, який може з'явитися через нерозріджену кров. Фото: Freepik

Але є продукти, які варто додати до свого раціону харчування як природні антикоагулянти. Саме ці продукти знижують фактор кров’яної в’язкості, а також активність тромбоцитів. Крім того, вони здатні очистити систему крові людини.

Які продукти розріджують кров та захищають від утворення тромбів?

Лікарка зазначає, що в морській капусті, часнику, а також куркумі присутній так званий саліцилат, який є натуральним аналогом всім відомого аспірину. Також вона стверджує, що розріджувати кров та захищати від утворення тромбів допомагає оливкова олія, ромашка, імбир, гірчиця та жирна риба.

Имбирь
Імбир, який розріджує кров та захищає від утворення тромбів. Фото: Freepik

Але вона зазначила, що ці продукти харчування ні в якому разі не зможуть замінити процес лікування. Також вони є одним зі способів профілактики судинної патології.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно вживати на сніданок жінкам для покращення здоров’я.

Раніше ми розповідали про те, які продукти харчування покращують та погіршують стан здоров’я нирок.

Також ми повідомляли про те, які продукти здатні позбавити людину закрепу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз