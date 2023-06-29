Які продукти розріджують кров та захищають від утворення тромбів – порада лікарки

Вживання риби, яка розріджує кров та захищає від утворення тромбів. Фото: Freepik

Медики розповіли, які продукти харчування допомагають розріджувати кров та захищати організм людини від утворення тромбів. Лікарі пояснили, які продукти варто додати до свого раціону харчування, щоб допомогти кров’яній системі людини.

Про це повідомляє лікарка Людмила Сердюк в інтерв’ю "Факти".

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Як стверджує лікарка, розрідження крові в організмі людини знижує шанс утворення серйозних проблем. Зокрема, це знижує ризик інсульту та закупорки артерії легенів тромбом. За словами Людмили Сердюк, ці захворювання є дуже небезпечними, адже людина може від них померти.

Інсульт у чоловіка, який може з'явитися через нерозріджену кров. Фото: Freepik

Але є продукти, які варто додати до свого раціону харчування як природні антикоагулянти. Саме ці продукти знижують фактор кров’яної в’язкості, а також активність тромбоцитів. Крім того, вони здатні очистити систему крові людини.

Які продукти розріджують кров та захищають від утворення тромбів?

Лікарка зазначає, що в морській капусті, часнику, а також куркумі присутній так званий саліцилат, який є натуральним аналогом всім відомого аспірину. Також вона стверджує, що розріджувати кров та захищати від утворення тромбів допомагає оливкова олія, ромашка, імбир, гірчиця та жирна риба.

Імбир, який розріджує кров та захищає від утворення тромбів. Фото: Freepik

Але вона зазначила, що ці продукти харчування ні в якому разі не зможуть замінити процес лікування. Також вони є одним зі способів профілактики судинної патології.

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