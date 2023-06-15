Які продукти здатні відновити гормональний баланс – що варто додати до раціону

Гормональний дисбаланс, від якого страждає жінка. Фото: Pexels

Медики розповіли про те, якими продуктами можна відновити свій гормональний баланс. За словами фахівців, прибрати дисбаланс гормонів в своєму організмі можна лише натуральними продуктами харчування, тому варто знати, що слід додати до свого раціону.

Про це повідомляє Nutrition 4Change.

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Інжир

Цей продукт харчування здатний регулювати гормональні процеси, тому його особливо радять вживати під час менопаузи. Так, можна їсти інжир у свіжому вигляді, а можна в сушеному, додаючи його до йогурту, смузі або каш.

Але варто розуміти, що людям, які страждають від ожиріння, його краще вживати виключно вранці. Що стосується кількості, то його таким людям можна вживати не більше, аніж два плоди на день.

Інжир, який варто їсти при гормональному дисбалансі. Фото: Pexels

Пивні дріжджі

До складу цих дріжджів входить цинк, який є природним гормональним регулятором та сприяє синтезу щитовидної залози, тестостерону та прогестерону. Можна змішати пивні дріжджі з йогуртом або додати до соку, також його можна вживати як порошок або як таблетки під час прийому їжі.

Пивні дріжджі, які є гормональним регулятором. Фото: Pexels

Базилік

Ця трава — досить ефективний метод боротьби з різними хронічними захворюваннями, зокрема, стресом, діабетом або метаболічним синдромом. Саме ці хвороби впливають на яєчники та підшлункову або щитовидну залозу. Її можна приймати як настій або як спеції до всіх страв.

Базилік, який є ефективним способом боротьби з хронічними хворобами. Фото: Pexels

Симптоми гормонального збою в жіночому організмі

Про гормональний дисбаланс у жінок свідчать проблеми з менструацією, втрата лібідо або поганий сон. Також про дисбаланс каже різке збільшення ваги, проблеми зі шкірою та фертильністю та головні болі.

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