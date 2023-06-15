Какие продукты способны восстановить гормональный баланс – что следует добавить в рацион

ТОП-3 продукта, которые восстанавливают гормональный баланс: вы будете удивлены
Медики рассказали о том, какими продуктами можно восстановить гормональный баланс. По словам специалистов, убрать дисбаланс гормонов в своем организме можно только натуральными продуктами питания, поэтому следует знать, что стоит добавить в свой рацион.
Об этом сообщает Nutrition 4Change.
Чем можно устранить дисбаланс гормонов?
Инжир
Этот продукт питания способен регулировать гормональные процессы, поэтому его особенно советуют употреблять во время менопаузы. Так, можно есть инжир в свежем виде, а можно в сушеном, добавляя его к йогурту, смузи или кашам.
Но следует понимать, что людям, страдающим от ожирения, его лучше употреблять исключительно утром. Что касается количества, то его таким людям можно употреблять не больше двух плодов в день.
Пивные дрожжи
В состав этих дрожжей входит цинк, являющийся естественным гормональным регулятором и способствующий синтезу щитовидной железы, тестостерона и прогестерона. Можно смешать пивные дрожжи с йогуртом или добавить к соку, также его можно употреблять как порошок или таблетки во время еды.
Базилик
Эта трава — достаточно эффективный метод борьбы с различными хроническими заболеваниями, в частности, стрессом, диабетом или метаболическим синдромом. Именно эти болезни влияют на яичники и поджелудочную или щитовидную железу. Ее можно принимать как настой или как специи ко всем блюдам.
Симптомы гормонального сбоя в женском организме
О гормональном дисбалансе у женщин свидетельствуют проблемы с менструацией, потеря либидо или плохой сон. Также о дисбалансе говорит резкое увеличение веса, проблемы с кожей и фертильностью и головные боли.
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