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ТОП-3 продукта, которые восстанавливают гормональный баланс: вы будете удивлены

15 июня 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты способны восстановить гормональный баланс – что следует добавить в рацион
Гормональный дисбаланс, от которого страдает женщина. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какими продуктами можно восстановить гормональный баланс. По словам специалистов, убрать дисбаланс гормонов в своем организме можно только натуральными продуктами питания, поэтому следует знать, что стоит добавить в свой рацион.

Об этом сообщает Nutrition 4Change.

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Инжир

Этот продукт питания способен регулировать гормональные процессы, поэтому его особенно советуют употреблять во время менопаузы. Так, можно есть инжир в свежем виде, а можно в сушеном, добавляя его к йогурту, смузи или кашам.

Но следует понимать, что людям, страдающим от ожирения, его лучше употреблять исключительно утром. Что касается количества, то его таким людям можно употреблять не больше двух плодов в день.

Инжир
Инжир, который следует есть при гормональном дисбалансе. Фото: Pexels

Пивные дрожжи

В состав этих дрожжей входит цинк, являющийся естественным гормональным регулятором и способствующий синтезу щитовидной железы, тестостерона и прогестерона. Можно смешать пивные дрожжи с йогуртом или добавить к соку, также его можно употреблять как порошок или таблетки во время еды.

Пивные дрожжи
Пивные дрожжи, являющиеся гормональным регулятором. Фото: Pexels

Базилик

Эта трава — достаточно эффективный метод борьбы с различными хроническими заболеваниями, в частности, стрессом, диабетом или метаболическим синдромом. Именно эти болезни влияют на яичники и поджелудочную или щитовидную железу. Ее можно принимать как настой или как специи ко всем блюдам.

Базилик
Базилик, являющийся эффективным способом борьбы с хроническими болезнями. Фото: Pexels

Симптомы гормонального сбоя в женском организме

О гормональном дисбалансе у женщин свидетельствуют проблемы с менструацией, потеря либидо или плохой сон. Также о дисбалансе говорит резкое увеличение веса, проблемы с кожей и фертильностью и головные боли.

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