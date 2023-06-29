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Прощай, инсульт! Продукты, разжижающие кровь и защищающие от тромбов

29 июня 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты разжижают кровь и защищают от образования тромбов – совет врача
Употребление рыбы, разжижающей кровь и защищающей от образования тромбов. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие продукты питания помогают разжижать кровь и защищать организм человека от тромбов. Врачи объяснили, какие продукты следует добавить в свой рацион питания, чтобы помочь кровяной системе человека.

Об этом сообщает врач Людмила Сердюк в интервью "Факты".

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Как утверждает врач, разрежение крови в организме человека снижает шанс образования серьезных проблем. В частности, это снижает риск инсульта и закупорки артерии легких тромбом. По словам Людмилы Сердюк, эти заболевания очень опасны, ведь человек может от них умереть.

Инсульт у человека
Инсульт у мужчины, который может появиться из-за неразжиженной крови. Фото: Freepik

Но есть продукты, которые следует добавить в свой рацион питания как природные антикоагулянты. Именно эти продукты снижают фактор кровяной вязкости, а также активность тромбоцитов. Кроме того, они способны очистить систему крови человека.

Какие продукты разжижают кровь и защищают от тромбов?

Врач отмечает, что в морской капусте, чесноке, а также куркуме присутствует так называемый салицилат, который является натуральным аналогом всем известного аспирина. Также она утверждает, что разжижать кровь и защищать от тромбов помогает оливковое масло, ромашка, имбирь, горчица и жирная рыба.

Имбирь
Имбирь, разжижающий кровь и защищающий от образования тромбов. Фото: Freepik

Однако, она отметила, что эти продукты питания ни в коем случае не смогут заменить процесс лечения. Также они являются одним из методов профилактики сосудистой патологии.

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