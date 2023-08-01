Какие продукты вызывают настоящую зависимость – от них сложно отказаться

Настоящие наркотики: ТОП 6 продуктов, вызывающие зависимость
Некоторые продукты, словно настоящие наркотические препараты, вызывают невероятное желание употреблять их в большом количестве, хотя на самом деле они очень вредны для здоровья. Медики рассказали, о каких именно продуктах питания идет речь.
Об этом сообщает Vogue Italia.
Какие продукты вызывают настоящую зависимость?
Состав таких продуктов
Медики отмечают, что человек может привыкнуть к употреблению некоторых продуктов из-за того, что они способствуют высвобождению дофамина, то есть, гормона-нейротрансмиттера, из-за которого человек испытывает удовольствие от еды.
Очень часто в этих продуктах содержится сахар, насыщенные жиры, соль, рафинированная мука и т.д. Именно эти компоненты в избыточном количестве могут вызвать ожирение или диабет, а также повысить уровень плохого холестерина.
Продукты, вызывающие зависимость
Замороженная и упакованная пицца
Медики советуют лучше выбирать пиццу, приготовленную из свежих и натуральных ингредиентов. Также можно приготовить пиццу на дому, регулируя количество сахара и соли, а также используя только хорошие жиры.
Шоколад
В состав шоколада входит много сахара и жиров, поэтому медики советуют выбирать черный шоколад, где много горького какао и мало сахара, употребляя его в небольшом количестве.
Чипсы
В состав чипсов входит много насыщенных жиров и большое количество соли. Заменить их можно домашним попкорном, который можно приготовить из полезных жиров.
Печенье из магазина
Магазинное печенье состоит из рафинированной муки, сахара и жиров. А если к печенью добавлен крем, джем или шоколад, этот эффект удваивается.
Мороженое
Вместо промышленного мороженого следует выбрать домашний сорбет со свежими фруктами.
Гамбургеры
В состав гамбургеров входят животные жиры, соль, сахар и ароматизаторы. Поэтому следует готовить гамбургеры в домашних условиях с проверенным мясом, соответствующим количеством оливкового масла и травами. Вместо плавленого творога можно положить соус гуакамоле.
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