Какие продукты вызывают настоящую зависимость – от них сложно отказаться

Молодая девушка, которая наслаждается вкусной едой. Фото: Freepik

Некоторые продукты, словно настоящие наркотические препараты, вызывают невероятное желание употреблять их в большом количестве, хотя на самом деле они очень вредны для здоровья. Медики рассказали, о каких именно продуктах питания идет речь.

Об этом сообщает Vogue Italia.

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Состав таких продуктов

Медики отмечают, что человек может привыкнуть к употреблению некоторых продуктов из-за того, что они способствуют высвобождению дофамина, то есть, гормона-нейротрансмиттера, из-за которого человек испытывает удовольствие от еды.

Очень часто в этих продуктах содержится сахар, насыщенные жиры, соль, рафинированная мука и т.д. Именно эти компоненты в избыточном количестве могут вызвать ожирение или диабет, а также повысить уровень плохого холестерина.

Продукты, вызывающие зависимость

Замороженная и упакованная пицца

Медики советуют лучше выбирать пиццу, приготовленную из свежих и натуральных ингредиентов. Также можно приготовить пиццу на дому, регулируя количество сахара и соли, а также используя только хорошие жиры.

Пицца, способная вызвать зависимость. Фото: Freepik

Шоколад

В состав шоколада входит много сахара и жиров, поэтому медики советуют выбирать черный шоколад, где много горького какао и мало сахара, употребляя его в небольшом количестве.

Шоколад, к которому люди способны привыкнуть. Фото: Freepik

Чипсы

В состав чипсов входит много насыщенных жиров и большое количество соли. Заменить их можно домашним попкорном, который можно приготовить из полезных жиров.

Чипсы, содержащие много насыщенных жиров. Фото: Freepik

Печенье из магазина

Магазинное печенье состоит из рафинированной муки, сахара и жиров. А если к печенью добавлен крем, джем или шоколад, этот эффект удваивается.

Печенье, вызывающее привыкание. Фото: Freepik

Мороженое

Вместо промышленного мороженого следует выбрать домашний сорбет со свежими фруктами.

Мороженое, способное вызвать привыкание. Фото: Freepik

Гамбургеры

В состав гамбургеров входят животные жиры, соль, сахар и ароматизаторы. Поэтому следует готовить гамбургеры в домашних условиях с проверенным мясом, соответствующим количеством оливкового масла и травами. Вместо плавленого творога можно положить соус гуакамоле.

Гамбургер, содержащий животные жиры и много ароматизаторов. Фото: Freepik

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