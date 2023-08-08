Что лучше не употреблять на завтрак – самая опасная еда

Молодая девушка, которая завтракает за столом. Фото: Freepik

Медики рассказали, какие продукты питания не следует есть на завтрак, чтобы не спровоцировать возникновение проблем с пищеварительной системой. По словам специалистов, эти продукты могут плохо повлиять на здоровье организма, если есть их на голодный желудок.

Об этом сообщает Rebecca Bitzer.

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Кофе

Очень многие люди утром пьют исключительно кофе, но далеко не все знают, что он плохо влияет на желудок. Хотя существует много споров по поводу этого вида напитков, медики утверждают, что пить его категорически нельзя на голодный желудок.

Кофе, который не следует употреблять на завтрак. Фото: Freepik

Сладкая газировка

Если употреблять с утра сладкую газировку, можно спровоцировать возникновение язвы и гастрита. Медики утверждают, что этот вид напитков плохо влияет на здоровье организма, ведь он вызывает отрыжку и иканье у человека.

Сладкая газировка, которую не стоит употреблять натощак. Фото: Freepik

Острые приправы и соусы

Утром некоторые люди любят приготовить бутерброды с горчицей, хреном или чесночной приправой, но медики утверждают, что лучше не употреблять острые соусы и приправы с утра. Дело в том, что они повышают риск развития язвы и гастрита.

Острые соусы, которые нельзя есть с утра. Фото: Freepik

Цитрусовые соки

По словам медиков, натощак употреблять соки из цитрусовых не следует, ведь они могут плохо повлиять на организм.

Цитрусовый сок, который медики не рекомендуют пить утром. Фото: Freepik

Медики не советуют употреблять покупные соки, содержащие много сахара, лучше заменить их натуральными. Но даже их следует употреблять с полноценным завтраком, ведь в противном случае они могут спровоцировать раздражение и вызвать боль в желудке.

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