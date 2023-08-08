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Чем лучше не завтракать: самые опасные продукты с утра

8 августа 2023 06:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что лучше не употреблять на завтрак – самая опасная еда
Молодая девушка, которая завтракает за столом. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие продукты питания не следует есть на завтрак, чтобы не спровоцировать возникновение проблем с пищеварительной системой. По словам специалистов, эти продукты могут плохо повлиять на здоровье организма, если есть их на голодный желудок.

Об этом сообщает Rebecca Bitzer.

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Какие продукты питания не следует употреблять на завтрак?

Кофе

Очень многие люди утром пьют исключительно кофе, но далеко не все знают, что он плохо влияет на желудок. Хотя существует много споров по поводу этого вида напитков, медики утверждают, что пить его категорически нельзя на голодный желудок.

Кофе
Кофе, который не следует употреблять на завтрак. Фото: Freepik

Сладкая газировка

Если употреблять с утра сладкую газировку, можно спровоцировать возникновение язвы и гастрита. Медики утверждают, что этот вид напитков плохо влияет на здоровье организма, ведь он вызывает отрыжку и иканье у человека.

Кока Кола
Сладкая газировка, которую не стоит употреблять натощак. Фото: Freepik

Острые приправы и соусы

Утром некоторые люди любят приготовить бутерброды с горчицей, хреном или чесночной приправой, но медики утверждают, что лучше не употреблять острые соусы и приправы с утра. Дело в том, что они повышают риск развития язвы и гастрита.

Острые соусы
Острые соусы, которые нельзя есть с утра. Фото: Freepik

Цитрусовые соки

По словам медиков, натощак употреблять соки из цитрусовых не следует, ведь они могут плохо повлиять на организм.

Цитрусовый сок
Цитрусовый сок, который медики не рекомендуют пить утром. Фото: Freepik

Медики не советуют употреблять покупные соки, содержащие много сахара, лучше заменить их натуральными. Но даже их следует употреблять с полноценным завтраком, ведь в противном случае они могут спровоцировать раздражение и вызвать боль в желудке.

Напомним, мы писали о том, какие популярные продукты могут улучшить состояние кожи.

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