Кому нельзя употреблять арбуз – медики назвали причины

Две девушки, которые употребляют арбуз на пикнике. Фото: Freepik

Большое количество людей очень любит есть арбуз летом, но медики утверждают, что его можно употреблять далеко не всем. Дело в том, что из-за арбуза у человека может резко ухудшиться состояние здоровья и обостриться хронические болезни.

Об этом сообщает Editorji.

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Многие люди очень ждут лето, чтобы попробовать арбуз, но, несмотря на то, что он имеет много полезных веществ в своем составе, его медики рекомендуют употреблять не всем людям. Они объяснили, людям с какими проблемами со здоровьем лучше ограничить употребление арбузов.

Кому нельзя употреблять арбуз?

По словам специалистов, есть арбуз категорически нельзя людям, страдающим от сахарного диабета и отеков.

Также его нельзя употреблять и тем, у кого нарушен отток мочи или есть мочекаменное заболевание. Дело в том, что арбуз обладает мочегонными свойствами, из-за которых могут выходить камни, которые, в свою очередь, спровоцируют приступ.

Молодая девушка, которая употребляет арбуз летом. Фото: Freepik

Убрать из рациона питания арбуз также нужно людям с сердечными заболеваниями и проблемами с задержкой жидкости в организме. Это же касается и тех, кто страдает от аденомы предстательной железы.

Нельзя есть арбуз и тем людям, кто страдает от диареи, колита и других заболеваний кишечника и желудка. Также медики советуют удалить из своего рациона питания арбуз и тем, кто имеет острую форму болезни поджелудочной железы.

Какую дозу арбуза в сутки можно съедать?

Медики отмечают, что взрослым людям в сутки можно употреблять не более одного килограмма арбуза, а что касается детей, то им следует есть его втрое меньше. Если после употребления арбуза постоянно хочется в туалет, следует снизить количество.

Арбуз, который имеет мочегонные свойства. Фото: Freepik

Не советуют медики также есть арбуз сразу после еды. Делать это следует за два часа до приема пищи или за два часа после него.

Напомним, мы писали о том, чем медики не советуют питаться на завтрак.

Раньше мы рассказывали о том, почему медики не рекомендуют употреблять картошку фри.

Также мы сообщали о том, почему нельзя употреблять свежие фрукты перед сном.