Як картопля фрі впливає на організм – краще її не вживати взагалі

Вживання картоплі фрі, яка є дуже шкідливою для здоров'я. Фото: Pexels

Медики розкрили всю правду про те, як популярна та багатьма улюблена картопля фрі впливає на організм людини. За словами фахівців, цей популярний гарнір може серйозно нашкодити здоров’ю людини та спровокувати виникнення серйозних захворювань.

Про це повідомляє Healthline.

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Дослідження

Вчені провели важливий експеримент, в якому взяли участь близько 4500 дорослих. У результаті дослідження фахівці з’ясували, що через вживання картоплі фрі більше, аніж два рази на тиждень, в людини є більший ризик піти з життя в ранні роки.

В чому небезпека вживання картоплі фрі?

Річ у тому, що картопля фрі смажиться у фритюрі з додаванням великої кількості олії та із вмістом небезпечних для організму трансжирів. Цей популярний гарнір здатний збільшити кількість "поганого" холестерину та знизити рівень "хорошого" холестерину.

Картопля фрі, яка погано впливає на організм людини. Фото: Pexels

Крім того, дослідники з’ясували, що через вживання цього гарніру в людини підвищується шанс виникнення захворювань серця, а також інсульту.

Також варто зазначили, що організм засвоює жири набагато повільніше, аніж білки та вуглеводи. Тому вчені зазначають, що картопля фрі буде засвоюватися організмом набагато довше, через що в людини може боліти живіт, а також їй почне нудити, вона відчуватиме судоми та здуття.

Здуття в животі, яке можна відчути через вживання картоплі фрі. Фото: Freepik

Крім того, фахівці стверджують, що вживання страв з великою кількістю жирів може погано вплинути на мікробіому кишківника, оскільки вони підвищують вміст поганий бактерій, скорочуючи кількість хороших.

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