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Про фастфуд можна забути! Чому картопля фрі є дуже небезпечною для здоров'я

3 липня 2023 21:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як картопля фрі впливає на організм – краще її не вживати взагалі
Вживання картоплі фрі, яка є дуже шкідливою для здоров'я. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розкрили всю правду про те, як популярна та багатьма улюблена картопля фрі впливає на організм людини. За словами фахівців, цей популярний гарнір може серйозно нашкодити здоров’ю людини та спровокувати виникнення серйозних захворювань.

Про це повідомляє Healthline.

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Як картопля фрі впливає на організм людини?

Дослідження

Вчені провели важливий експеримент, в якому взяли участь близько 4500 дорослих. У результаті дослідження фахівці з’ясували, що через вживання картоплі фрі більше, аніж два рази на тиждень, в людини є більший ризик піти з життя в ранні роки.

В чому небезпека вживання картоплі фрі?

Річ у тому, що картопля фрі смажиться у фритюрі з додаванням великої кількості олії та із вмістом небезпечних для організму трансжирів. Цей популярний гарнір здатний збільшити кількість "поганого" холестерину та знизити рівень "хорошого" холестерину.

Картошка фри
Картопля фрі, яка погано впливає на організм людини. Фото: Pexels

Крім того, дослідники з’ясували, що через вживання цього гарніру в людини підвищується шанс виникнення захворювань серця, а також інсульту.

Також варто зазначили, що організм засвоює жири набагато повільніше, аніж білки та вуглеводи. Тому вчені зазначають, що картопля фрі буде засвоюватися організмом набагато довше, через що в людини може боліти живіт, а також їй почне нудити, вона відчуватиме судоми та здуття.

Вздутие в животе
Здуття в животі, яке можна відчути через вживання картоплі фрі. Фото: Freepik

Крім того, фахівці стверджують, що вживання страв з великою кількістю жирів може погано вплинути на мікробіому кишківника, оскільки вони підвищують вміст поганий бактерій, скорочуючи кількість хороших.

Нагадаємо, ми писали про те, чому медики не радять спати в піжамі по ночах через вплив на здоров’я.  

Раніше ми розповідали про те, чи варто додавати рибу до свого раціону харчування.

Також ми повідомляли про те, чим людині загрожує вживання свіжих фруктів перед сном.

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