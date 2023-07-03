Как картофель фри влияет на организм – лучше его не употреблять вообще

Употребление картошки фри, которая очень вредна для здоровья. Фото: Pexels

Медики раскрыли всю правду о том, как популярный и многими любимый картофель фри влияет на организм человека. По словам специалистов, этот популярный гарнир может серьезно навредить здоровью и спровоцировать возникновение серьезных заболеваний.

Об этом сообщает Healthline.

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Исследование

Ученые провели важный эксперимент, в котором приняло участие около 4500 взрослых. В результате исследования специалисты выяснили, что из-за употребления картофеля фри больше, чем два раза в неделю, у человека есть больший риск уйти из жизни в ранние годы.

В чем опасность употребления картофеля фри?

Дело в том, что картофель фри жарится во фритюре с добавлением большого количества растительного масла и с содержанием опасных для организма трансжиров. Этот популярный гарнир способен увеличить количество "плохого" холестерина и снизить уровень "хорошего" холестерина.

Картофель фри, который плохо влияюет на организм человека. Фото: Pexels

Кроме того, исследователи выяснили, что из-за употребления этого гарнира у человека повышается шанс возникновения заболеваний сердца, а также инсульта.

Также следует отметить, что организм усваивает жиры намного медленнее, чем белки и углеводы. Поэтому ученые отмечают, что картофель фри будет усваиваться организмом гораздо дольше, из-за чего у человека может болеть живот, а также ему начнет тошнить, он будет чувствовать судороги и вздутие.

Вздутие в животе, которое можно почувствовать из-за употребления картофеля фри. Фото: Freepik

Кроме того, специалисты утверждают, что употребление блюд с большим количеством жиров может плохо повлиять на микробиому кишечника, поскольку они повышают содержание плохих бактерий, сокращая количество хороших.

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