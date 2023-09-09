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Врачи объяснили, кому категорически не стоит есть много сырого лука

9 сентября 2023 21:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Врачи объяснили, кому категорически не стоит есть много сырого лука
Лук. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Определенная часть людей любит добавлять сырой репчатый лук в овощные салаты, закуски и другие блюда. Однако это может навредить здоровью некоторых людей.

О том, что может произойти с организмом, если есть сырой лук, рассказали в издании "УНИАН".

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Последствия чрезмерного употребления

Отмечается, что у людей из-за употребления лука в таком виде может быть метеоризм, изжога или вздутие живота.

Сколько лука можно употреблять

В сутки можно есть не больше 100 грамм сырого лука.

Кому нельзя есть лук

По словам врачей, продукт очень опасен для людей, имеющих такие заболевания, как гастрит, панкреатит, язвы.

"Сырой лук повышает уровень кислотности в желудке, что может вызвать различные обострения болезней и даже приступы", — отмечают в материале.

Также с осторожностью ее должны использовать те люди, которые имеют заболевания печени, а именно гепатиты всех видов, цирроз или жировой гепатоз.

Кроме того, его не рекомендуется использовать людям с сердечной недостаточностью и нарушениями его ритмов.

"Еще один важный период, когда нельзя есть лук в сыром виде — во время обострений бронхиальной астмы, поскольку он может вызвать сильные приступы, опасные для жизни", — добавили в сообщении.

Отметим, что кто-то питается много раз в день, у кого есть три приема пищи, а кто вообще ест один раз в день. Поэтому специалисты по питанию объяснили, сколько раз в день нужно есть и как это касается людей, страдающих определенными заболеваниями.

Напомним, в стремлении сбросить нежелательные килограммы большое количество людей тратит всю свою энергию на спорт и буквально днями торчат в тренажерных залах. Но следует знать, что сбросить лишний вес можно не только спортом, но и одним витамином.

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