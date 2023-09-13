Чим корисний вітамін К для здоров'я – продукти, які є його джерелами

Жінка, яка збирається випити вітаміни. Фото: Freepik

Вітамін К бере участь участь у процесі згортання крові, у розвитку кісткової тканини та покращення стану серця та судин. Медики з’ясували, чим саме корисний цей вітамін, що може бути через його дефіцит та які популярні продукти харчування є його джерелами.

Про це повідомляє Healthline.

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Користь для здоров’я

Цей вид вітамінів дуже необхідний для роботи всього організму людини, зокрема для нормального функціонування мозку, печінки, серця, підшлунковою залози та кістки. Потрапляючи до організму, вітамін К дуже швидко розщеплюється та виходить назовні з калом або сечею.

Цей вітамін входить до складу групи жиророзчинних сполук, які беруть участь у згортанні крові людини та у розвитку кісткової тканини. Ще він необхідний для того, щоб підтримувати стан здоров’я системи серця та судин.

Жінка, яка тримає вітаміни в руці. Фото: Freepik

Наслідки дефіциту

Через нестачу цього вітаміну може виникати кровотеча та з’явитися остеопороз. Також в організмі людини можуть погано розвиватися кістки, а ризик виникнення проблем із серцем та судинами підвищиться.

Продукти, які містять вітамін К

Одним із джерел цього вітаміну вважається темна листова зелень, а також окремі види печінки.

Печінка, яка містить вітамін К. Фото: Freepik

Також до списку продуктів із вмістом вітаміну К входять:

Овочі та зелень (вітамін К1)

Медики радять їсти:

Гірчицю салатну

Бурякову гичку

Свіжу петрушку

Сирий шпинат

Варені броколі

Варену брюсельську капусту

Варену капусту

Фрукти (вітамін К1)

Зі списку фруктів медики рекомендують вживати:

Чорнослив

Ківі

Авокадо

Гранат

Сушений інжир

Виноград

Ягоди (вітамін К1)

Серед ягод цей вітамін містять:

Ожина

Чорниця

Червона смородина

Горіхи та бобові (вітамін К1)

Фахівці радять додати до свого раціону харчування такі горіхи та бобові, як:

Варену стручкову квасолю

Кеш’ю

Варені соєві боби

Варену червону квасолю

Волоські горіхи

М’ясні продукти (вітамін К2)

Із м’ясних продуктів медики радять їсти:

Яловичу печінку

Свинину

Курятину

Бекон

Курячу печінку

Качину грудку

Молочні продукти (вітамін К2)

До складу молочних продуктів із вмістом цього вітаміну входять:

Тверді та м’які сири

Яєчний жовток

Молоко

Вершкове масло

Вершки

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