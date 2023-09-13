Чем полезен витамин К для здоровья – продукты, которые являются его источниками

Витамин К: в чем его польза и какие продукты являются источниками
Витамин К участвует в процессе свертывания крови, развитии костной ткани и улучшении состояния сердца и сосудов. Медики выяснили, чем именно полезен этот витамин, что может быть из-за его дефицита и какие популярные продукты питания являются его источниками.
Об этом сообщает Healthline.
Польза для здоровья
Этот вид витаминов очень необходим для работы всего организма человека, в частности, для нормального функционирования мозга, печени, сердца, поджелудочной железы и кости. Попадая в организм, витамин К очень быстро расщепляется и выходит наружу с калом или мочой.
Этот витамин входит в состав группы жирорастворимых соединений, участвующих в свертывании крови человека и развитии костной ткани. Он еще необходим для того, чтобы поддерживать состояние здоровья системы сердца и сосудов.
Последствия дефицита
Из-за нехватки этого витамина может возникать кровотечение и появиться остеопороз. Также в организме человека могут плохо развиваться кости, а риск возникновения проблем с сердцем и сосудами повысится.
Продукты, содержащие витамин К
Одним из источников этого витамина считается черная листовая зелень, а также отдельные виды печени.
Также в список продуктов с содержанием витамина К входят:
Овощи и зелень (витамин К1)
Медики советуют есть:
- Горчицу салатную
- Свекольную ботву
- Свежую петрушку
- Сырой шпинат
- Вареные брокколи
- Вареную брюссельскую капусту
- Вареную капусту
Фрукты (витамин К1)
Из списка фруктов медики рекомендуют употреблять:
- Чернослив
- Киви
- Авокадо
- Гранат
- Сушеный инжир
- Виноград
Ягоды (витамин К1)
Среди ягод этот витамин содержит:
- Ежевика
- Черника
- Красная смородина
Орехи и бобовые (витамин К1)
Специалисты советуют добавить в свой рацион питания такие орехи и бобовые, как:
- Вареную стручковую фасоль
- Кешью
- Вареные соевые бобы
- Вареную красную фасоль
- Грецкие орехи
Мясные продукты (витамин К2)
Из мясных продуктов медики советуют есть:
- Говяжью печень
- Свинину
- Курятину
- Бекон
- Куриную печень
- Утиную грудку
Молочные продукты (витамин К2)
В состав молочных продуктов с содержанием этого витамина входят:
- Твердые и мягкие сыры
- Яичный желток
- Молоко
- Сливочное масло
- Сливки
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