Чем полезен витамин К для здоровья – продукты, которые являются его источниками

Женщина, которая собирается пить витамины. Фото: Freepik

Витамин К участвует в процессе свертывания крови, развитии костной ткани и улучшении состояния сердца и сосудов. Медики выяснили, чем именно полезен этот витамин, что может быть из-за его дефицита и какие популярные продукты питания являются его источниками.

Об этом сообщает Healthline.

Читайте также:

Польза для здоровья

Этот вид витаминов очень необходим для работы всего организма человека, в частности, для нормального функционирования мозга, печени, сердца, поджелудочной железы и кости. Попадая в организм, витамин К очень быстро расщепляется и выходит наружу с калом или мочой.

Этот витамин входит в состав группы жирорастворимых соединений, участвующих в свертывании крови человека и развитии костной ткани. Он еще необходим для того, чтобы поддерживать состояние здоровья системы сердца и сосудов.

Женщина, держащая витамины в руке. Фото: Freepik

Последствия дефицита

Из-за нехватки этого витамина может возникать кровотечение и появиться остеопороз. Также в организме человека могут плохо развиваться кости, а риск возникновения проблем с сердцем и сосудами повысится.

Продукты, содержащие витамин К

Одним из источников этого витамина считается черная листовая зелень, а также отдельные виды печени.

Печень, содержащая витамин К. Фото: Freepik

Также в список продуктов с содержанием витамина К входят:

Овощи и зелень (витамин К1)

Медики советуют есть:

Горчицу салатную

Свекольную ботву

Свежую петрушку

Сырой шпинат

Вареные брокколи

Вареную брюссельскую капусту

Вареную капусту

Фрукты (витамин К1)

Из списка фруктов медики рекомендуют употреблять:

Чернослив

Киви

Авокадо

Гранат

Сушеный инжир

Виноград

Ягоды (витамин К1)

Среди ягод этот витамин содержит:

Ежевика

Черника

Красная смородина

Орехи и бобовые (витамин К1)

Специалисты советуют добавить в свой рацион питания такие орехи и бобовые, как:

Вареную стручковую фасоль

Кешью

Вареные соевые бобы

Вареную красную фасоль

Грецкие орехи

Мясные продукты (витамин К2)

Из мясных продуктов медики советуют есть:

Говяжью печень

Свинину

Курятину

Бекон

Куриную печень

Утиную грудку

Молочные продукты (витамин К2)

В состав молочных продуктов с содержанием этого витамина входят:

Твердые и мягкие сыры

Яичный желток

Молоко

Сливочное масло

Сливки

Напомним, мы писали о том, какие витамины следует принимать для улучшения памяти.

Ранее мы говорили о том, какие витамины способны укреплять иммунную систему человека.

Также мы сообщали о том, чем полезны витамины А и Е для здоровья человека.