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Витамин К: в чем его польза и какие продукты являются источниками

13 сентября 2023 10:14
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Чем полезен витамин К для здоровья – продукты, которые являются его источниками
Женщина, которая собирается пить витамины. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Витамин К участвует в процессе свертывания крови, развитии костной ткани и улучшении состояния сердца и сосудов. Медики выяснили, чем именно полезен этот витамин, что может быть из-за его дефицита и какие популярные продукты питания являются его источниками.

Об этом сообщает Healthline.

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Польза для здоровья

Этот вид витаминов очень необходим для работы всего организма человека, в частности, для нормального функционирования мозга, печени, сердца, поджелудочной железы и кости. Попадая в организм, витамин К очень быстро расщепляется и выходит наружу с калом или мочой.

Этот витамин входит в состав группы жирорастворимых соединений, участвующих в свертывании крови человека и развитии костной ткани. Он еще необходим для того, чтобы поддерживать состояние здоровья системы сердца и сосудов.

Женщина, которая держит витамины в руке.
Женщина, держащая витамины в руке. Фото: Freepik

Последствия дефицита

Из-за нехватки этого витамина может возникать кровотечение и появиться остеопороз. Также в организме человека могут плохо развиваться кости, а риск возникновения проблем с сердцем и сосудами повысится.

Продукты, содержащие витамин К

Одним из источников этого витамина считается черная листовая зелень, а также отдельные виды печени.

Печень, содержащая витамин К
Печень, содержащая витамин К. Фото: Freepik

Также в список продуктов с содержанием витамина К входят:

Овощи и зелень (витамин К1)

Медики советуют есть:

  • Горчицу салатную
  • Свекольную ботву
  • Свежую петрушку
  • Сырой шпинат
  • Вареные брокколи
  • Вареную брюссельскую капусту
  • Вареную капусту

Фрукты (витамин К1)

Из списка фруктов медики рекомендуют употреблять:

  • Чернослив
  • Киви
  • Авокадо
  • Гранат
  • Сушеный инжир
  • Виноград

Ягоды (витамин К1)

Среди ягод этот витамин содержит:

  • Ежевика
  • Черника
  • Красная смородина

Орехи и бобовые (витамин К1)

Специалисты советуют добавить в свой рацион питания такие орехи и бобовые, как:

  • Вареную стручковую фасоль
  • Кешью
  • Вареные соевые бобы
  • Вареную красную фасоль
  • Грецкие орехи

Мясные продукты (витамин К2)

Из мясных продуктов медики советуют есть:

  • Говяжью печень
  • Свинину
  • Курятину
  • Бекон
  • Куриную печень
  • Утиную грудку

Молочные продукты (витамин К2)

В состав молочных продуктов с содержанием этого витамина входят:

  • Твердые и мягкие сыры
  • Яичный желток
  • Молоко
  • Сливочное масло
  • Сливки

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