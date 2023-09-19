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Мы все ошибались! Полезные продукты, которые, на самом деле, вредят организму

19 сентября 2023 20:55
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Какие полезные продукты вредят здоровью – четыре факта
Молодая девушка, которая ест салат из свежих овощей. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Очень много людей стараются полезно питаться, употребляя определенные продукты, но далеко не всегда это действительно полезно для здоровья. Медики объяснили, какие факты о здоровом питании, на самом деле, очень вредят организму человека.

Новини.LIVE рассказывает о фактах здорового питания, ухудшающих состояние здоровья.

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Сахар

Не секрет, что из-за сахара могут появляться лишние килограммы, диабет и другие проблемы со здоровьем. Многие люди, которые пытаются полезно питаться, полностью отказываются от него. Но медики предупредили, что входящая в состав сахара глюкоза должна быть в рационе.

Дело в том, что она имеет очень важное значение для кровообращения, добавления энергии, а также для активации мозговой деятельности.

Сахар
Сахар, содержащий полезную для здоровья глюкозу. Фото: Freepik

Сладкое

Медики также не советуют полностью убирать сладкое из рациона питания, ведь низкий уровень глюкозы в крови может спровоцировать возникновение проблем с печенью, селезенкой и сердечно-сосудистой системой, а также нарушить функционирование мозга.

Блинчики с бананом и шоколадом.
Блинчики с бананом и шоколадом. Фото: Freepik

Сырые овощи

По словам медиков, в составе сырых овощей бета-каротин, который превращается в витамин А. Он помогает человеку медленнее стареть и лучше видеть. Также продукты, не прошедшие термообработку, могут иметь в своем составе нерастворимую клетчатку, из-за которой возникают проблемы с пищеварением.

Сырые овощи
Сырые овощи, в состав которых входит бета-каротин. Фото: Freepik

Пророщенная пшеница

В этом продукте есть витамины почти всех групп, но в нем также содержится большое количество лектина, который может нарушать функционирование эндокринной системы. Кроме того, этот компонент может вызвать нарушение работы желудка и кишечника.

Пророщенная пшеница
Пророщенная пшеница, содержащая витамины почти всех групп. Фото: Pinterest

Овсяная крупа

Этот вид круп имеет в своем составе фитиновую кислоту, мешающую организму правильно усваивать кальций. Именно поэтому специалисты по правильному питанию советуют употреблять этот продукт не более двух или трех раз в неделю.

Овсяная крупа
Овсяная крупа, которую следует есть не чаще двух или трех раз в неделю. Фото: Freepik

Что следует добавить в свой рацион

Не секрет, что углеводы — это важные питательные вещества и главный источник энергии. Но их можно принимать далеко не всем людям, а только тем, у которых нет диабета, метаболического синдрома и инсулинорезистентности.

Поэтому медики объяснили, какие продукты содержат наименьшее количество углеводов. В состав таких продуктов входит:

  • Шпинат
  • Обычная капуста
  • Брюссельская капуста
  • Цветная капуста
  • Кабачки
  • Артишоки
  • Спаржа
  • Брокколи

Напомним, мы писали о том, какой продукт питания следует употреблять в осенний период года.

Раньше мы рассказывали о том, кому нельзя употреблять большое количество сырого лука.

Также мы сообщали о том, как можно быстро и эффективно сбросить лишний вес.

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