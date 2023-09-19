Какие полезные продукты вредят здоровью – четыре факта

Мы все ошибались! Полезные продукты, которые, на самом деле, вредят организму
Очень много людей стараются полезно питаться, употребляя определенные продукты, но далеко не всегда это действительно полезно для здоровья. Медики объяснили, какие факты о здоровом питании, на самом деле, очень вредят организму человека.
Новини.LIVE рассказывает о фактах здорового питания, ухудшающих состояние здоровья.
Какие популярные факты здоровой пищи вредят здоровью
Сахар
Не секрет, что из-за сахара могут появляться лишние килограммы, диабет и другие проблемы со здоровьем. Многие люди, которые пытаются полезно питаться, полностью отказываются от него. Но медики предупредили, что входящая в состав сахара глюкоза должна быть в рационе.
Дело в том, что она имеет очень важное значение для кровообращения, добавления энергии, а также для активации мозговой деятельности.
Сладкое
Медики также не советуют полностью убирать сладкое из рациона питания, ведь низкий уровень глюкозы в крови может спровоцировать возникновение проблем с печенью, селезенкой и сердечно-сосудистой системой, а также нарушить функционирование мозга.
Сырые овощи
По словам медиков, в составе сырых овощей бета-каротин, который превращается в витамин А. Он помогает человеку медленнее стареть и лучше видеть. Также продукты, не прошедшие термообработку, могут иметь в своем составе нерастворимую клетчатку, из-за которой возникают проблемы с пищеварением.
Пророщенная пшеница
В этом продукте есть витамины почти всех групп, но в нем также содержится большое количество лектина, который может нарушать функционирование эндокринной системы. Кроме того, этот компонент может вызвать нарушение работы желудка и кишечника.
Овсяная крупа
Этот вид круп имеет в своем составе фитиновую кислоту, мешающую организму правильно усваивать кальций. Именно поэтому специалисты по правильному питанию советуют употреблять этот продукт не более двух или трех раз в неделю.
Что следует добавить в свой рацион
Не секрет, что углеводы — это важные питательные вещества и главный источник энергии. Но их можно принимать далеко не всем людям, а только тем, у которых нет диабета, метаболического синдрома и инсулинорезистентности.
Поэтому медики объяснили, какие продукты содержат наименьшее количество углеводов. В состав таких продуктов входит:
- Шпинат
- Обычная капуста
- Брюссельская капуста
- Цветная капуста
- Кабачки
- Артишоки
- Спаржа
- Брокколи
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