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Гарна альтернатива вітаміну D: який продукт є незамінним восени

15 вересня 2023 20:55
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Що потрібно їсти восени – гарна альтернатива вітаміну D
Молоді дівчата, які влаштували пікнік восени. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Медики пояснили, який продукт харчування є дуже важливим для здоров’я в осінній період. За словами фахівців, є певний продукт, який допоможе зміцнити імунну систему та цілком може замінити вітамін D, який восени так потрібен людям.

Про це повідомляє Verywell health.

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Який продукт важливий восени

Фахівці стверджують, що в осінній період особливо потрібен вітамін D для здоров’я, але якщо вітамінів немає під рукою, можна додати до свого раціону харчування один продукт. Йдеться про печінку тріски, яку слід вживати восени.

Справа в тому, що до складу цієї печінки входить вітамін D та багато вітамінів А, групи В, С та Е. Спеціалісти з дієтології кажуть, що до свого раціону харчування можна додати лише одну банку консервованої печінки тріски. 

Банка консервированной печени трески
Банка консервованої печінки тріски. Фото: Freepik

За словами медиків, всього одна банка цього продукту на всю сім’ю є профілактикою вірусних захворювань, які є дуже поширеними у цей період. Крім того, банка консервованої печінки тріски покращує настрій навіть у найгірший період життя.

До чого призводить дефіцит вітаміну D

Недостатня кількість цього вітаміну призводить до поганих наслідків для здоров’я. Сьогодні його дефіцит є великою проблемою, а в Україні від нього страждає близько 90% людей у різній віковій категорії.

Тому варто знати, що це може призвести до:

  • Остеопенії та остеопорозу
  • Великому ризик переломів кісток
  • Нервово-м’язовим розладам
  • Випадінню волосся
  • Ламкості нігтів
Девушка, которая держит расческу с кучей своих волос
Дівчина, яка тримає гребінець з купою свого волосся. Фото: Freepik

Також медики вважають, що недостатня кількість цього вітаміну може бути пов’язана з:

  • Розвитком онкологічних та серцево-судинних захворювань
  • Депресивним станом
  • Аутоімунними порушеннями

Що стосується дітей, то в них через дефіцит вітаміну D може з’явитися:

  • Дратівливий стан
  • Затримка розвитку
  • Вірусні та бактеріальні інфекції

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