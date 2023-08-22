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Як уникнути втоми під час війни: ТОП-3 найдієвіших порад для українців

22 серпня 2023 21:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як українцям покращити самопочуття під час війни – що робити, щоб уникнути втоми
Втомлений чоловік, який сидить за комп'ютером. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Під час повномасштабної війни в Україні кожен її житель відчуває дуже сильну втому через стресові ситуації. Тому варто знати, як в умовах війни можна уникнути цієї втоми та покращити стан свого здоров’я за допомогою лише трьох речей.

Новини.LIVE пояснює, як уникнути втоми в умовах війни.

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Згадуйте про мирний час

Фахівці стверджують, що для профілактики та боротьби з виснаженням потрібно згадувати про те, яким був час до війни. Йдеться про улюблену музику або квіти, які б нагадували вам про мирне життя. Як кажуть психологи, не треба виснажуватись, адже так неможливо буде допомогти іншим.

Женщина, которая смотрит на воспоминания на фотографии
Жінка, яка дивиться на спогади на світлині. Фото: Freepik

"У нас був етап активізації, адаптації, у стані гострого стресу ми не помічаємо втоми. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І саме тоді ми виснажуємось. І треба не допустити цього, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим", — каже психологиня Світлана Ройз. 

Переносьте свою увагу на позитивні моменти

Багато людей під час війни постійно "зависає" у новинах, щоб знати про всі моменти. Але фахівці радять не зловживати негативними новинами, а за можливістю більше спілкуватися та пам’ятати про ті речі, які здатні покращити настрій.

Молодые люди, которые общаются на улице
Молоді люди, які спілкуються на вулиці. Фото: Freepik

"Потрібно відволікатися на позитивні моменти: за можливістю підтримувати контакти зі старими друзями та знайомими, та не забувати про ті речі, які можуть підняти настрій та рівень гумору", — стверджує психологиня.

Мріяти про світле майбутнє

Незважаючи на те, що повномасштабна війна, на жаль, триває, потрібно продовжувати жити. Також дуже важливо замислюватися над тим, яке майбутнє чекає на вас після перемоги.

Женщина, держащая в руках украинский флаг
Жінка, яка тримає в руках український прапор. Фото: Freepik

В українців повинно бути багато сил, щоб після закінчення війни відбудовувати рідну країну.

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