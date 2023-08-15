Чому так важливо вживати квасолю – ТОП-5 причин

Квасоля, яка містить багато поживних речовин. Фото: Freepik

Медики розкрили неочікувану користь квасолі для здоров’я людини, про яку раніше, певно, мало хто знав. За словами фахівців, вона здатна позитивно вплинути не тільки на фізичне, а й на психічне самопочуття, а також має у своєму складі багато поживних компонентів.

Про це повідомляє WebMD.

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Велика кількість корисних речовин

Медики стверджують, що квасоля містить багато вуглеводів, білків, а також необхідних для здоров’я мінералів та вітамінів. Вона також має у своєму складі важливі амінокислоти, які потрібні для тканин тіла, та необхідна для тих, хто є веганом чи вегетаріанцем.

Квасоля, яка має багато корисних речовин. Фото: Freepik

Здатність знижувати ризик серцево-судинних захворювань

Активне вживання квасолі може знизити рівень поганого холестерину в організмі людини. Завдяки вмісту великої кількості розчинних волокон квасоля здатна допомогти підтримати необхідний рівень кров’яного тиску та знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Підтримка необхідного рівня цукру в крові

Завдяки низькому глікемічному індексу вживання квасолі не провокує різку зміну рівня цукру в крові. Це особливо важливо для людей, які страждають від діабету, та для тих, хто хоче підтримувати стабільний рівень енергії протягом всього дня.

Квасоля, яка підтримує необхідний рівень цукру в крові. Фото: Freepik

Нормальне засвоєння поживних речовин

До складу квасолі входять фітати, які здатні покращувати процес засвоєння цинку та заліза. Ця властивість особливо важлива для веганів та вегетаріанців, які можуть бути вразливими до недостатньої кількості цих мінералів.

Підтримка здорового травлення

Квасоля має у своєму складі волокна, які допомагають нормалізувати функцію шлунково-кишкового тракту. Вони, в свою чергу, здатні підтримати пересування травної маси та допомагають уникнути проблем зі шлунково-кишковим трактом.

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