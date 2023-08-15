Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Ви будете здивовані! Чому медики наполегливо рекомендують вживати квасолю arrow

Ви будете здивовані! Чому медики наполегливо рекомендують вживати квасолю

15 серпня 2023 21:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому так важливо вживати квасолю – ТОП-5 причин
Квасоля, яка містить багато поживних речовин. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розкрили неочікувану користь квасолі для здоров’я людини, про яку раніше, певно, мало хто знав. За словами фахівців, вона здатна позитивно вплинути не тільки на фізичне, а й на психічне самопочуття, а також має у своєму складі багато поживних компонентів.

Про це повідомляє WebMD.

Читайте також:

Чому варто додати квасолю до свого раціону харчування?

Велика кількість корисних речовин

Медики стверджують, що квасоля містить багато вуглеводів, білків, а також необхідних для здоров’я мінералів та вітамінів. Вона також має у своєму складі важливі амінокислоти, які потрібні для тканин тіла, та необхідна для тих, хто є веганом чи вегетаріанцем.

Фасоль
Квасоля, яка має багато корисних речовин. Фото: Freepik

Здатність знижувати ризик серцево-судинних захворювань

Активне вживання квасолі може знизити рівень поганого холестерину в організмі людини. Завдяки вмісту великої кількості розчинних волокон квасоля здатна допомогти підтримати необхідний рівень кров’яного тиску та знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Підтримка необхідного рівня цукру в крові

Завдяки низькому глікемічному індексу вживання квасолі не провокує різку зміну рівня цукру в крові. Це особливо важливо для людей, які страждають від діабету, та для тих, хто хоче підтримувати стабільний рівень енергії протягом всього дня.

Фасоль
Квасоля, яка підтримує необхідний рівень цукру в крові. Фото: Freepik

Нормальне засвоєння поживних речовин

До складу квасолі входять фітати, які здатні покращувати процес засвоєння цинку та заліза. Ця властивість особливо важлива для веганів та вегетаріанців, які можуть бути вразливими до недостатньої кількості цих мінералів.

Підтримка здорового травлення

Квасоля має у своєму складі волокна, які допомагають нормалізувати функцію шлунково-кишкового тракту. Вони, в свою чергу, здатні підтримати пересування травної маси та допомагають уникнути проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування небезпечно вживати на сніданок. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти здатні викликати справжню залежність. 

Також ми повідомляли про те, які продукти харчування здатні покращити стан шкіри людини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз