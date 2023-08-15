Почему так важно употреблять фасоль – ТОП-5 причин

Фасоль, содержащая много питательных веществ. Фото: Freepik

Медики раскрыли неожиданную пользу фасоли для здоровья человека, о которой раньше, вероятно, мало кто знал. По словам специалистов, она способна положительно повлиять не только на физическое, но и на психическое самочувствие, а также имеет много питательных компонентов.

Об этом сообщает WebMD.

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Большое количество полезных веществ

Медики утверждают, что фасоль содержит множество углеводов, белков, а также необходимых для здоровья минералов и витаминов. Она также содержит важные аминокислоты, которые нужны для тканей тела, и необходима тем, кто является веганом или вегетарианцем.

Фасоль, которая имеет много полезных веществ. Фото: Freepik

Способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний

Активное употребление фасоли может снизить уровень плохого холестерина в организме человека. Благодаря содержанию большого количества растворимых волокон фасоль способна помочь поддержать необходимый уровень кровяного давления и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержание необходимого уровня сахара в крови

Благодаря низкому гликемическому индексу употребление фасоли не провоцирует резкое изменение уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей, страдающих от диабета, и для тех, кто хочет поддерживать стабильный уровень энергии в течение всего дня.

Фасоль, поддерживающая необходимый уровень сахара в крови. Фото: Freepik

Нормальное усвоение питательных веществ

В состав фасоли входят фитаты, способные улучшать процесс усвоения цинка и железа. Это свойство особенно важно для веганов и вегетарианцев, которые могут быть уязвимы к недостаточному количеству этих минералов.

Поддержка здорового пищеварения

Фасоль имеет в своем составе волокна, помогающие нормализовать функцию желудочно-кишечного тракта. Они, в свою очередь, способны поддержать передвижение пищеварительной массы и помогают избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

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