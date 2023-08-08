Які продукти можуть захистити від радіації – що потрібно мати у холодильнику

Жінка, яка тримає у руках сумку з продуктами харчування. Фото: Freepik

На тлі повномасштабної війни в Україні є багато ризиків, зокрема, ризик вибуху ЗАЕС. Тому варто знати, які продукти харчування допоможуть захистити від радіації, яка дуже погано вплине на здоров’я у разі вибуху АЕС.

Новини.LIVE розповідає про те, які продукти харчування здатні захистити від радіації.

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Які продукти можуть захистити від радіації?

Дієтологи стверджують, що існують продукти харчування, які здатні знизити ризик потрапляння та накопичення в організмі людини головних дозоутворюючих компонентів. Тому деякі продукти варто мати у своєму раціоні харчування.

У разі катастрофи потрібно мати у своєму домі цільне молоко, яке допомагає організму накопичувати стронцій та цезій, а також знежирене молоко (85-92%).

Знежирене молоко, яке може захистити від радіації. Фото: Freepik

Крім того, варто додати до свого раціону харчування вершки (15-8%), звичайне (2,5-1,5%) та топлене масло, яке майже не має у своєму складі радіонуклідів, а також знежирений сир (10-12%).

Також варто мати у своєму раціоні ретельно миту у чистій воді зелень, ягоди і фрукти. Печериці у сирому та смаженому вигляді краще не вживати, їх обов’язково потрібно варити. Те ж саме потрібно робити з м’ясом та рибою.

Варене куряче філе, яке може захистити від радіації. Фото: скриншот з YouTube

А ось що стосується яєць, з яєць потрібно готувати омлети, адже у шкаралупі та при варінні радіонукліди можуть потрапляти у яйце.

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