Какие продукты могут защитить от радиации – что нужно иметь в холодильнике

Женщина, держащая в руках сумку с продуктами питания. Фото: Freepik

На фоне полномасштабной войны в Украине есть много рисков, в частности, риск взрыва ЗАЭС. Поэтому следует знать, какие продукты питания помогут защитить от радиации, которая очень плохо повлияет на здоровье при взрыве АЭС.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие продукты питания способны защитить от радиации.

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Какие продукты могут защитить от радиации?

Диетологи утверждают, что существуют продукты питания, способные снизить риск попадания и накопления в организме человека главных дозообразующих компонентов. Поэтому некоторые продукты следует иметь в своем рационе питания.

В случае катастрофы нужно иметь в своем доме цельное молоко, которое помогает организму накапливать стронций и цезий, а также обезжиренное молоко (85-92%).

Обезжиренное молоко, которое может защитить от радиации. Фото: Freepik

Кроме того, следует добавить в свой рацион питания сливки (15-8%), обычное (2,5-1,5%) и топленое масло, которое почти не имеет в своем составе радионуклидов, а также обезжиренный творог (10-12%).

Также следует иметь в своем рационе тщательно помытую в чистой воде зелень, ягоды и фрукты. Шампиньоны в сыром и жареном виде лучше не употреблять, их обязательно нужно варить. То же самое нужно делать с мясом и рыбой.

Вареное куриное филе, которое может защитить от радиации. Фото: скриншот с YouTube

А вот что касается яиц, то из яиц нужно готовить омлеты, ведь в скорлупе и при варке радионуклиды могут попадать в яйцо.

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