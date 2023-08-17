Які продукти здатні позбавити від депресії – що може покращити настрій

Молодий хлопець, який впав у депресію. Фото: Freepik

Медики пояснили, які продукти харчування здатні покращити настрій та уникнути депресивного стану. За словами фахівців, є три продукти, які підвищують рівень хімічних речовин в організмі людини та допомагають знизити ризик виникнення депресії і апатії.

Про це повідомляє Healthline.

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Існує безліч причин, через які в людини може погіршуватися настрій або вона здатна впасти в депресію. Все це дуже впливає на стан здоров’я, тому із цим потрібно якось працювати. Варто знати, які продукти харчування можуть покращити настрій.

Які продукти здатні покращити настрій?

Шпинат

Медики стверджують, що шпинат потрібно додати до свого раціону харчування, адже він має у своєму складі магній, завдяки якому можна позбутися депресії. Цей магній відповідає за підтримання рівню серотонину, тобто, речовини, яка регулює поведінку та настрій людини.

Шпинат, який здатний покращити настрій. Фото: Freepik

За словами фахівців, цей овоч містить таку амінокислоту як триптофан, без якої не може відбуватися синтез серотоніну в організмі людини.

Шоколад

Існує така думка, що шоколад покращує настрій людини, і це так! Справа в тому, що він має у своєму складі тирозин, який стимулює вироблення допаміну, тобто, речовини, яка активує центри задоволення в голові та покращує настрій.

Шоколад, який може поліпшити настрій людини. Фото: Freepik

Какао, яке входить до складу шоколаду, активує вироблення серотоніну, змушує судини розслаблятися та стабілізує артеріальний тиск. Усе це сприяє зняттю дратівливості, яка може виникати з будь-яких причин.

Кефір

Дослідники стверджують, що з психічним здоров’ям пов’язана мікрофлора кишківника. Тому медики радять регулярно пити по склянці кефіру, який покращує мікробіоту кишківника, а тому — безпосередньо покращує настрій людини.

Кефір, який може позбавити від депресії. Фото: Freepik

За словами вчених, вживання кисломолочних продуктів допомагає прибрати різні негативні думки в голові.

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