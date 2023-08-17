Какие продукты способны избавить от депрессии – что может улучшить настроение

Молодой парень, который впал в депрессию. Фото: Freepik

Медики объяснили, какие продукты питания способны улучшить настроение и избежать депрессивного состояния. По словам специалистов, есть три продукта, которые повышают уровень химических веществ в организме человека и помогают снизить риск возникновения депрессии и апатии.

Об этом сообщает Healthline.

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Существует множество причин, по которым у человека может ухудшаться настроение или он способен впасть в депрессию. Все это оказывает большое влияние на состояние здоровья, поэтому с этим нужно как-то работать. Следует знать, какие продукты питания могут улучшить настроение.

Какие продукты способны улучшить настроение?

Шпинат

Медики утверждают, что шпинат нужно добавить в свой рацион питания, ведь он имеет в своем составе магний, благодаря которому можно избавиться от депрессии. Этот магний отвечает за поддержание уровня серотонина, то есть, вещества, регулирующего поведение и настроение человека.

Шпинат, способный улучшить настроение. Фото: Freepik

По словам специалистов, этот овощ содержит такую аминокислоту как триптофан, без которой не может происходить синтез серотонина в организме человека.

Шоколад

Есть такое мнение, что шоколад улучшает настроение человека, и это так! Дело в том, что он имеет в своем составе тирозин, стимулирующий выработку допамина, то есть, вещества, которое активирует центры удовольствия в голове и улучшает настроение.

Шоколад, способный улучшить настроение человека. Фото: Freepik

Какао, входящее в состав шоколада, активирует выработку серотонина, заставляет сосуды расслабляться и стабилизирует артериальное давление. Все это способствует снятию раздражительности, которая может возникать по любым причинам.

Кефир

Исследователи утверждают, что с психическим здоровьем связана микрофлора кишечника. Поэтому медики советуют регулярно пить по стакану кефира, который улучшает микробиот кишечника, а потому — непосредственно улучшает настроение человека.

Кефир, который может избавить от депрессии. Фото: Freepik

По словам ученых, употребление кисломолочных продуктов помогает убрать разные негативные мысли в голове.

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