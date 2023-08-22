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Как избежать усталости во время войны: ТОП-3 самых действенных советов для украинцев

22 августа 2023 21:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как украинцам улучшить самочувствие во время войны – что делать, чтобы избежать усталости
Уставший мужчина, сидящий за компьютером. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Во время полномасштабной войны в Украине каждый ее житель испытывает очень сильную усталость из-за стрессовых ситуаций. Поэтому следует знать, как в условиях войны можно избежать этой усталости и улучшить состояние своего здоровья с помощью всего трех вещей.

Новини.LIVE объясняет, как избежать усталости в условиях войны.

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Вспоминайте о мирном времени

Специалисты утверждают, что для профилактики и борьбы с истощением следует вспоминать о том, каким было время до войны. Речь идет о любимой музыке или цветах, напоминающих вам о мирной жизни. Как говорят психологи, не нужно истощаться, ведь так невозможно будет помочь другим.

Женщина, которая смотрит на воспоминания на фотографии
Женщина, которая смотрит на воспоминания на фотографии. Фото: Freepik

"У нас был этап активизации, адаптации, в состоянии острого стресса мы не замечаем усталости. В таком состоянии мы не чувствуем, что нам нужно в туалет, спать или есть. И именно тогда мы истощаемся. И надо не допустить этого, поскольку это будет влиять на психику и на то, сможем ли мы в таком состоянии помочь другим", — говорит психолог Светлана Ройз.

Переносите свое внимание на положительные моменты

Многие люди во время войны постоянно "зависают" в новостях, чтобы знать обо всех моментах. Но специалисты советуют не злоупотреблять негативными новостями, а по возможности больше общаться и помнить о вещах, которые способны улучшить настроение.

Молодые люди, которые общаются на улице
Молодые люди, которые общаются на улице. Фото: Freepik

"Нужно отвлекаться на положительные моменты: по возможности поддерживать контакты со старыми друзьями и знакомыми и не забывать о тех вещах, которые могут поднять настроение и уровень юмора", — утверждает психолог.

Мечтать о светлом будущем

Несмотря на то, что полномасштабная война, к сожалению, продолжается, нужно продолжать жить. Также очень важно задумываться над тем, какое будущее ждет вас после победы.

Женщина, держащая в руках украинский флаг.
Женщина, держащая в руках украинский флаг. Фото: Freepik

У украинцев должно быть много сил, чтобы после войны отстраивать родную страну.

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