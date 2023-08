Щоденне вживання води з лимоном: як реагує організм

Вода з лимоном у склянці. Фото: depositphotos.com

У літню спеку завжди хочеться пити. Зазвичай, аби втамувати спрагу ми використовуємо різні напої. Але чи усі вони корисні для організму. Що краще обрати: газовані, без газу, солодкі, чи звичайну воду.

Редакторка журналу про здоров’я Eat This, Not That Джордан Пауерс Віллард провела експеримент, у якому щоденно протягом місяця пила воду з лимоном.

Вживання води з лимоном

Зазначається, що протягом 30 днів поспіль Джордан Пауерс Віллард випивала від 8 до 12 чашок води з лимоном на день, починаючи приблизно з 9:00 ранку.

На кожну чашку води, вона додавала приблизно чайну ложку лимонного соку, а потім кидала четвертинку невеликого лимона разом із м’якоттю та цедрою.

Після вказаного терміну результат приголомшив:

Поліпшення стану волосся, нігтів і шкіри. Тон шкіри вирівнявся і став більш гладким, а шкіра пружнішою, волосся виросло майже на 3 сантиметри.

Контроль ваги. Чим більше Джордан пила воду, тим менше їй хотілося їсти, а особливо переїдати.

Менше м’язових судом і швидше відновлення пошкоджених тканин.

Більше енергії. Достатня кількість води з вітаміном С тонізує і людина почувається бадьорішою, та легше прокидається вранці.

