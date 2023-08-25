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Щоденне вживання води з лимоном: як реагує організм

25 серпня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Щоденне вживання води з лимоном: як реагує організм
Вода з лимоном у склянці. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У літню спеку завжди хочеться пити. Зазвичай, аби втамувати спрагу ми використовуємо різні напої. Але чи усі вони корисні для організму. Що краще обрати: газовані, без газу, солодкі, чи звичайну воду.

Редакторка журналу про здоров’я Eat This, Not That Джордан Пауерс Віллард провела експеримент, у якому щоденно протягом місяця пила воду з лимоном.

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Вживання води з лимоном

Зазначається, що протягом 30 днів поспіль Джордан Пауерс Віллард випивала від 8 до 12 чашок води з лимоном на день, починаючи приблизно з 9:00 ранку.

На кожну чашку води, вона додавала приблизно чайну ложку лимонного соку, а потім кидала четвертинку невеликого лимона разом із м’якоттю та цедрою.

Після вказаного терміну результат приголомшив:

  • Поліпшення стану волосся, нігтів і шкіри. Тон шкіри вирівнявся і став більш гладким, а шкіра пружнішою, волосся виросло майже на 3 сантиметри.
  • Контроль ваги. Чим більше Джордан пила воду, тим менше їй хотілося їсти, а особливо переїдати. 
  • Менше м’язових судом і швидше відновлення пошкоджених тканин. 
  • Більше енергії. Достатня кількість води з вітаміном С тонізує і людина почувається бадьорішою, та легше прокидається вранці. 

Нагадаємо, в Одеській області зафіксовано позитивну динаміку в епідеміологічній ситуації. За статистикою, з загальної кількості хворих 55% становлять діти. Це вказує на необхідність зосередитись на захисті маленьких одеситів та забезпеченні надійних гігієнічних умов.

Деякі хворі пов'язували своє захворювання з вживанням немитих ягід, овочів та фруктів, а 14% від усіх випадків — з неправильним приготуванням домашніх страв. Додатково, 13% зв’язали своє захворювання з м’ясними продуктами, а 11% — з молочними.

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