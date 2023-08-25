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Ежедневное употребление воды с лимоном: как реагирует организм

25 августа 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ежедневное употребление воды с лимоном: как реагирует организм
Вода с лимоном в стакане. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В летнюю жару всегда хочется пить. Обычно, чтобы утолить жажду, мы используем различные напитки. Но все ли они полезны организму. Что лучше выбрать: газированные, без газа, сладкие или обычную воду.

Редактор журнала о здоровье Eat This, Not That Джордан Пауэрс Уиллард провела эксперимент, в котором ежедневно в течение месяца пила воду с лимоном.

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Употребление воды с лимоном

Отмечается, что в течение 30 дней Джордан Пауэрс Уиллард выпивала от 8 до 12 чашек воды с лимоном в день, начиная примерно с 9:00 утра.

На каждую чашку воды она добавляла примерно чайную ложку лимонного сока, а затем бросала четвертинку небольшого лимона вместе с мякотью и цедрой.

После указанного срока результат ошеломил:

  • Улучшение состояния волос, ногтей и кожи. Тон кожи выровнялся и стал более гладким, а кожа более упругой, волосы выросли почти на 3 сантиметра.
  • Контроль веса. Чем больше Джордан пила воду, тем меньше ей хотелось есть, особенно переедать.
  • Меньше мышечных судорог и быстрее восстановление поврежденных тканей.
  • Больше энергии. Достаточное количество воды с витамином С тонизирует и человек чувствует себя бодрее и легче просыпается утром.

Напомним, в Одесской области зафиксирована положительная динамика в эпидемиологической ситуации. По статистике, из общего числа заболевших 55% составляют дети. Это свидетельствует о необходимости сосредоточиться на защите маленьких одесситов и обеспечении надежных гигиенических условий.

Некоторые больные связывали свое заболевание с употреблением немытых ягод, овощей и фруктов, а 14% всех случаев — с неправильным приготовлением домашних блюд. Дополнительно, 13% связали свое заболевание с мясными продуктами, а 11% — с молочными.

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