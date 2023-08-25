Ежедневное употребление воды с лимоном: как реагирует организм
В летнюю жару всегда хочется пить. Обычно, чтобы утолить жажду, мы используем различные напитки. Но все ли они полезны организму. Что лучше выбрать: газированные, без газа, сладкие или обычную воду.
Редактор журнала о здоровье Eat This, Not That Джордан Пауэрс Уиллард провела эксперимент, в котором ежедневно в течение месяца пила воду с лимоном.
Употребление воды с лимоном
Отмечается, что в течение 30 дней Джордан Пауэрс Уиллард выпивала от 8 до 12 чашек воды с лимоном в день, начиная примерно с 9:00 утра.
На каждую чашку воды она добавляла примерно чайную ложку лимонного сока, а затем бросала четвертинку небольшого лимона вместе с мякотью и цедрой.
После указанного срока результат ошеломил:
- Улучшение состояния волос, ногтей и кожи. Тон кожи выровнялся и стал более гладким, а кожа более упругой, волосы выросли почти на 3 сантиметра.
- Контроль веса. Чем больше Джордан пила воду, тем меньше ей хотелось есть, особенно переедать.
- Меньше мышечных судорог и быстрее восстановление поврежденных тканей.
- Больше энергии. Достаточное количество воды с витамином С тонизирует и человек чувствует себя бодрее и легче просыпается утром.
Напомним, в Одесской области зафиксирована положительная динамика в эпидемиологической ситуации. По статистике, из общего числа заболевших 55% составляют дети. Это свидетельствует о необходимости сосредоточиться на защите маленьких одесситов и обеспечении надежных гигиенических условий.
Некоторые больные связывали свое заболевание с употреблением немытых ягод, овощей и фруктов, а 14% всех случаев — с неправильным приготовлением домашних блюд. Дополнительно, 13% связали свое заболевание с мясными продуктами, а 11% — с молочными.