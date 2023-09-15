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Хорошая альтернатива витамина D: какой продукт является незаменимым осенью

15 сентября 2023 20:55
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Что нужно есть осенью – хорошая альтернатива витамина D
Молодые девушки, которые устроили пикник осенью. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Медики объяснили, какой продукт питания очень важен для здоровья в осенний период. По словам специалистов, есть определенный продукт, который поможет укрепить иммунную систему и вполне может заменить витамин D, который осенью так нужен людям.

Об этом сообщает Verywell Health.

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Какой продукт важен осенью

Специалисты утверждают, что в осенний период особенно нужен витамин D для здоровья, но если витаминов нет под рукой, можно добавить в свой рацион питания один продукт. Речь идет о печени трески, которую следует употреблять осенью.

Дело в том, что в состав этой печени входит витамин D и много витаминов А, группы В, С и Е. Специалисты по диетологии говорят, что в свой рацион питания можно добавить всего одну банку консервированной трески.

Банка консервированной печени трески
Банка консервированной печени трески. Фото: Freepik

По словам медиков, всего одна банка этого продукта на всю семью является профилактикой вирусных заболеваний, которые очень распространены в этот период. Кроме того, банка консервированной печени трески улучшает настроение даже в самый плохой период жизни.

К чему приводит дефицит витамина D

Недостаточное количество этого витамина приводит к плохим последствиям для здоровья. Сегодня его дефицит является большой проблемой, а в Украине от него страдают около 90% людей в разной возрастной категории.

Поэтому следует знать, что это может привести к:

  • Остеопении и остеопороза
  • Большого риска переломов костей
  • Нервно-мышечным расстройствам
  • Выпадению волос
  • Ломкости ногтей
Девушка, которая держит расческу с кучей своих волос.
Девушка, которая держит расческу с кучей своих волос. Фото: Freepik

Также медики считают, что недостаточное количество этого витамина может быть связано с:

  • Развитием онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний
  • Депрессивным состоянием
  • Аутоиммунными нарушениями

Что касается детей, то у них из-за дефицита витамина D может появиться:

  • Раздражающее состояние
  • Задержка развития
  • Вирусные и бактериальные инфекции

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