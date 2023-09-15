Что нужно есть осенью – хорошая альтернатива витамина D

Молодые девушки, которые устроили пикник осенью. Фото: Freepik

Медики объяснили, какой продукт питания очень важен для здоровья в осенний период. По словам специалистов, есть определенный продукт, который поможет укрепить иммунную систему и вполне может заменить витамин D, который осенью так нужен людям.

Об этом сообщает Verywell Health.

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Какой продукт важен осенью

Специалисты утверждают, что в осенний период особенно нужен витамин D для здоровья, но если витаминов нет под рукой, можно добавить в свой рацион питания один продукт. Речь идет о печени трески, которую следует употреблять осенью.

Дело в том, что в состав этой печени входит витамин D и много витаминов А, группы В, С и Е. Специалисты по диетологии говорят, что в свой рацион питания можно добавить всего одну банку консервированной трески.

Банка консервированной печени трески. Фото: Freepik

По словам медиков, всего одна банка этого продукта на всю семью является профилактикой вирусных заболеваний, которые очень распространены в этот период. Кроме того, банка консервированной печени трески улучшает настроение даже в самый плохой период жизни.

К чему приводит дефицит витамина D

Недостаточное количество этого витамина приводит к плохим последствиям для здоровья. Сегодня его дефицит является большой проблемой, а в Украине от него страдают около 90% людей в разной возрастной категории.

Поэтому следует знать, что это может привести к:

Остеопении и остеопороза

Большого риска переломов костей

Нервно-мышечным расстройствам

Выпадению волос

Ломкости ногтей

Девушка, которая держит расческу с кучей своих волос. Фото: Freepik

Также медики считают, что недостаточное количество этого витамина может быть связано с:

Развитием онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

Депрессивным состоянием

Аутоиммунными нарушениями

Что касается детей, то у них из-за дефицита витамина D может появиться:

Раздражающее состояние

Задержка развития

Вирусные и бактериальные инфекции

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