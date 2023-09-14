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Зранку чи ввечері? Коли медики рекомендують приймати душ

14 вересня 2023 20:47
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Коли корисніше приймати душ – що радять медики
Жінка, яка миє волосся під струменем води у душі. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Деякі люди віддають перевагу приймати душ зранку, а деякі роблять це ввечері перед сном, але мало хто знає, коли саме похід до ванної буде кориснішим для здоров’я. Медики пояснили, коли варто митися у душі, щоб принести більше користі своєму організму.

Про це повідомляє Mirror.

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Коли краще приймати душ — ввечері чи вранці

Медики стверджує, що є велика кількість як переваг, так і недоліків походу у душ вранці та ввечері. За їхніми словами, добре приймати душ після та перед сном, але кориснішим для організму людини буде ходіння у душ саме ввечері.

Лікарі пояснили, що душ ввечері вважається корисним для гігієни людини та покращує якість її сну. Вони стверджують, що душ у такий період доби є найефективнішим способом розслабитися, зняти напругу, яка накопичилася під час роботи або відвідування тренажерної зали, та змити весь бруд із себе.

Девушка, принимающая ванну при свече и ароматической палочке
Дівчина, яка приймає ванну при свічці та ароматичній паличці. Фото: Freepik

За словами лікаря загальної практики Арагона Джузеппе, після походу в душ ввечері люди мають міцніший сон та почувають себе чистими. Він пояснює, що за день тіло та волосся можуть накопичувати алергени, подразники, бруд та пил, тому без душу вони перенесуться на ліжко.

Більш того, ці подразники можуть навіть освоїтись у ліжку, викликаючи алергію вночі. Не зайвим буде також сказати й те, що відсутність вечірнього душу може викликати роздратованість сухой шкіри та виникнення прищів на тілі.

Прыщи на лице, которые могут возникать из-за отсутствия вечернего душа
Прищі на обличчі, які можуть виникати через відсутність вечірнього душу. Фото: Freepik

Медики радять приймати душ не довше десяти хвилин, обравши помірну температуру води, щоб на шкірі не було подразнення.

Що треба знати про ранковий душ

Лікарі зазначають, що душ вранці також буде корисним для здоров’я, адже він може допомогти відновити шкіру та покращити активацію клітин крові після сну. Ранкове вмивання також очищує шкіру від жиру, який накопичився вночі.

Человек, моющий голову в душе
Чоловік, який миє голову в душі. Фото: Freepik

Втім, дерматологи стверджують, що можна обійтися і без душу, використовуючи будь-який засіб для вмивання обличчя.

Нагадаємо, ми писали про те, чому прохолодний душ є корисним для здоров’я. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно правильно приймати душ, щоб не нашкодити шкірі. 

Також ми повідомляли про те, чому медики не рекомендують митися у душі кожен день.

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