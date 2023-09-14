Коли корисніше приймати душ – що радять медики

Жінка, яка миє волосся під струменем води у душі. Фото: Freepik

Деякі люди віддають перевагу приймати душ зранку, а деякі роблять це ввечері перед сном, але мало хто знає, коли саме похід до ванної буде кориснішим для здоров’я. Медики пояснили, коли варто митися у душі, щоб принести більше користі своєму організму.

Про це повідомляє Mirror.

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Медики стверджує, що є велика кількість як переваг, так і недоліків походу у душ вранці та ввечері. За їхніми словами, добре приймати душ після та перед сном, але кориснішим для організму людини буде ходіння у душ саме ввечері.

Лікарі пояснили, що душ ввечері вважається корисним для гігієни людини та покращує якість її сну. Вони стверджують, що душ у такий період доби є найефективнішим способом розслабитися, зняти напругу, яка накопичилася під час роботи або відвідування тренажерної зали, та змити весь бруд із себе.

Дівчина, яка приймає ванну при свічці та ароматичній паличці. Фото: Freepik

За словами лікаря загальної практики Арагона Джузеппе, після походу в душ ввечері люди мають міцніший сон та почувають себе чистими. Він пояснює, що за день тіло та волосся можуть накопичувати алергени, подразники, бруд та пил, тому без душу вони перенесуться на ліжко.

Більш того, ці подразники можуть навіть освоїтись у ліжку, викликаючи алергію вночі. Не зайвим буде також сказати й те, що відсутність вечірнього душу може викликати роздратованість сухой шкіри та виникнення прищів на тілі.

Прищі на обличчі, які можуть виникати через відсутність вечірнього душу. Фото: Freepik

Медики радять приймати душ не довше десяти хвилин, обравши помірну температуру води, щоб на шкірі не було подразнення.

Що треба знати про ранковий душ

Лікарі зазначають, що душ вранці також буде корисним для здоров’я, адже він може допомогти відновити шкіру та покращити активацію клітин крові після сну. Ранкове вмивання також очищує шкіру від жиру, який накопичився вночі.

Чоловік, який миє голову в душі. Фото: Freepik

Втім, дерматологи стверджують, що можна обійтися і без душу, використовуючи будь-який засіб для вмивання обличчя.

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