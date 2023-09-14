Когда полезнее принимать душ – что советуют медики

Женщина, которая моет волосы под струей воды в душе. Фото: Freepik

Некоторые люди предпочитают принимать душ утром, а некоторые делают это вечером перед сном, но мало кто знает, когда именно поход в ванную будет более полезным для здоровья. Медики объяснили, когда следует мыться в душе, чтобы принести больше пользы своему организму.

Об этом сообщает Mirror.

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Медики утверждают, что есть большое количество как преимуществ, так и недостатков похода в душ утром и вечером. По их словам, хорошо принимать душ после и перед сном, но более полезным для организма человека будет хождение в душ именно вечером.

Врачи объяснили, что душ вечером считается полезным для гигиены человека и улучшает качество его сна. Они утверждают, что душ в такой период суток является самым эффективным способом расслабиться, снять накопившееся во время работы или посещения тренажерного зала напряжение и смыть всю грязь с себя.

Девушка, принимающая ванну при свече и ароматической палочке. Фото: Freepik

По словам врача общей практики Арагона Джузеппе, после похода в душ вечером люди имеют более крепкий сон и чувствуют себя чистыми. Он объясняет, что за день тело и волосы могут накапливать аллергены, раздражители, грязь и пыль, поэтому они без душа перенесутся на кровать.

Более того, эти раздражители могут даже освоиться в постели, вызывая аллергию ночью. Нелишним будет сказать и то, что отсутствие вечернего душа может вызвать раздражение сухой кожи и возникновение прыщей на теле.

Прыщи на лице, которые могут возникать из-за отсутствия вечернего душа. Фото: Freepik

Медики советуют принимать душ не дольше десяти минут, выбрав умеренную температуру воды, чтобы на коже не было раздражения.

Что нужно знать об утреннем душе

Врачи отмечают, что душ утром также будет полезным для здоровья, ведь он может помочь восстановить кожу и улучшить активацию клеток крови после сна. Утреннее умывание также очищает кожу от накопившегося ночью жира.

Мужчина, моющий голову в душе. Фото: Freepik

Впрочем, дерматологи утверждают, что можно обойтись и без душа, используя любое средство для умывания лица.

Напомним, мы писали о том, почему прохладный душ полезен для здоровья.

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