Чи корисно пити чай з медом – як правильно це робити

Жінка, яка додає мед до гарячого чаю. Фото: Freepik

Мед — це досить корисний та цілком доступний для всіх продукт, який деякі люблять вживати в чистому вигляді або ж додаючи до чаю, але не всі знають, чи корисно це. Тому медики пояснили, що варто знати про додавання меду до чаю та як правильно пити такий чай при застуді.

Про це повідомляє Afternoon Tea Reads.

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Деякі люди люблять пити чай з медом просто так або ж під час захворювання, щоб не тільки насолодитися його солодким смаком, а й вилікуватися. Фахівці провели дослідження та з’ясували, чи корисним є такий чай та як правильно його пити.

Що варто знати про чай з медом?

Чи корисно додавати мед до гарячого чаю?

Вважається, що мед, який додається до гарячого чаю, починає виділяти токсичні компоненти. Тому дослідники вирішили це з’ясувати, провівши спеціальний експеримент. Внаслідок дослідження фахівці помітили, що під час нагрівання виділяється оксиметилфурфурол.

Гарячий чай з додаванням меду. Фото: Freepik

Втім, ця речовина входить до складу продуктів, які містять цукор, і без підігріву. Тільки там вона з’являється повільніше, аніж при нагріванні.

Коли вчені проводили ще дослідження, вони помітили, що ця речовина не є токсичною. Вони провели експеримент, в якому взяли участь живі істоти, та не побачили, що оксиметилфурфурол погано впливає на здоров’я організму людини.

Як правильно вживати гарячий чай з медом під час застуди?

Медики стверджують, що думка про те, що мед з окропом виділяє справжню отруту, є неправдою. Втім, додавати мед до гарячого чаю фахівці не радять. Справа в тому, що в окропі мед може втратити корисні компоненти, і в нього може зникнути повноцінний смак.

Молода дівчина, яка п'є чай з медом та лимоном під час застуди. Фото: Freepik

Тому, щоб вилікувати застуду чаєм з медом, варто додавати останній саме тоді, коли чай вже стало можливо пити. Можна туди додати імбир, лимон, кардамон або корицю. Також при застуді можна зробити трав’яний, ягідний або фруктовий чай, додавши меду.

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