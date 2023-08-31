Полезно ли пить чай с медом – как правильно это делать

Женщина, которая добавляет мед в горячий чай. Фото: Freepik

Мед — это достаточно полезный и вполне доступный для всех продукт, который некоторые любят употреблять в чистом виде или добавляя в чай, но не все знают, полезно ли это. Поэтому медики объяснили, что следует знать о добавлении меда в чай и как правильно пить такой чай при простуде.

Об этом сообщает Afternoon Tea Reads.

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Некоторые люди любят пить чай с медом просто так или во время заболевания, чтобы не только насладиться его сладким вкусом, но и вылечиться. Специалисты провели исследование и выяснили, полезен ли такой чай и как правильно его пить.

Что следует знать о чае с медом?

Полезно ли добавлять мед в горячий чай?

Считается, что мед, который добавляется в горячий чай, начинает выделять токсичные компоненты. Поэтому исследователи решили это узнать, проведя особый опыт. В результате исследования специалисты заметили, что при нагревании выделяется оксиметилфурфурол.

Горячий чай с добавлением меда. Фото: Freepik

Впрочем, это вещество входит в состав продуктов, содержащих сахар, и без подогрева. Только там оно появляется медленнее, чем при нагревании.

Когда ученые проводили еще исследования, они заметили, что это вещество не является токсичным. Они провели эксперимент, в котором приняли участие живые существа, и не увидели, что оксиметилфурфурол плохо влияет на здоровье организма человека.

Как правильно употреблять горячий чай с медом во время простуды?

Медики утверждают, что мнение о том, что мед с кипятком выделяет настоящий яд, является неправдой. Впрочем, добавлять мед в горячий чай специалисты не советуют. Дело в том, что в кипятке мед может потерять полезные компоненты, и у него может исчезнуть полноценный вкус.

Молодая девушка, которая пьет чай с медом и лимоном во время простуды. Фото: Freepik

Поэтому, чтобы вылечить простуду чаем с медом, следует добавлять последний именно тогда, когда чай уже стало возможно пить. Можно туда добавить имбирь, лимон, кардамон или корицу. Также при простуде можно сделать травяной, ягодный или фруктовый чай, добавив мед.

Напомним, мы писали о том, что медики раскрыли невероятные полезные свойства меда.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли добавлять мед в чай вместо сахара.

Также мы сообщали о том, как правильно проверить, настоящий ли мед.