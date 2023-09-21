Как за неделю с помощью хурмы сбросить четыре килограмма – эффективные диеты

Хурма, которая очень полезна для здоровья человека. Фото: Pinterest

Медики рассказали о том, как влияет хурма на здоровье человека, раскрыв ее невероятно полезные свойства. Оказывается, с помощью этого фрукта можно сбросить нежелательные килограммы и помочь своему организму.

Об этом рассказывает Delachieve.

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Польза хурмы для здоровья

Специалисты утверждают, что в состав этого фрукта входит небольшое количество калорий. Несмотря на то, что хурма очень сладкая, она может легко утолить сильный голод. Поэтому медики советуют добавить ее в свой рацион питания, чтобы на один шаг приблизиться к стройному телу.

Также этот популярный фрукт содержит растительные сахара, которые приносят большую пользу для сердца. В состав хурмы входят и другие важные компоненты, благодаря которым ускоряется рост волос. Еще они могут даже лечить кожу, которая подвержена различным высыпаниям и возникновению угрей.

Человек, который держит много хурмы в тарелке. Фото: Freepik

Кроме того, фрукт может улучшить состояние нервной системы, повысить концентрацию и работоспособность. Если человеку не нравится хурма из-за ее терпкого вкуса, можно ее положить в морозильную камеру, чтобы уменьшить вязкость. Также можно сделать разные салаты и смузи из нее.

Диетический рацион с хурмой

На завтрак можно взять одну или две хурмы, на обед — одно вареное яйцо и 200 грамм сыра с небольшой жирностью. Вечером можно выпить чай с одной ложкой меда и съесть 200 грамм овощного рагу.

Также на завтрак можно съесть салат из капусты и 100 грамм отварного белого куриного мяса, а выпить чашку кофе без добавления сахара. Пообедать можно двумя кусками подсушенного ржаного хлеба, овощным супом и 150 граммами обезжиренного йогурта, а на вечер — одну или две хурмы.

Плоды и листья хурмы на столе. Фото: Freepik

Медики утверждают, что всего через неделю такой диеты можно с легкостью избавиться от четырех лишних килограммов.

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