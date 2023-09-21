Які продукти шкодять кишківнику – ТОП-5 найнебезпечніших

Відмовтеся від них, поки не пізно! ТОП-5 продуктів, які руйнують ваш кишківник
Медики розповіли про те, які продукти харчування наносять велику шкоду кишківнику людини. За словами фахівців, існує декілька продуктів, які погано впливають на цей важливий органі, але є й такі, які несуть користь організму.
Про це повідомляє MedicineNet.
Продукти, які шкодять кишківнику
Чіпси та смажена картопля
Фахівці попереджають, що комбінація крохмалистого вуглеводу, олії та солі — це найгірше для кишківника поєднання. Справа в тому, що людина, яка вживає надмірну кількість чіпсів та смаженої картоплі, може довести свій кишківник до запалення.
Солодощі
Варто зазначити, що у солодощах є багато перероблених високофруктозних сиропів та рафінованого цукру, які можуть порушити баланс мікробів. Через них людина відчуває біль та здуття, має гази та рідкий стільчик.
Йдеться про всі солодощі у магазинах, за винятком, темного шоколаду, який підтримує стан здоров’я кишківника. Втім, їсти варто декілька частинок за один раз, а не всю плитку.
Ковбаси та шкварки
Виявляється, ковбасні вироби можуть викликати рак кишківника, адже вони змінюють його мікробіом. Не дивлячись на те, що сало, в свою чергу, має багато корисних жирів, під час обсмажування вони перетворюються на шкідливі.
Крекери з білого борошна
Медики стверджують, що у комбінації із сиром крекери можна вживати людям, які хочуть стабілізувати рівень цукру в крові та скинути зайві кілограми. Але йдеться тільки про цільнозернові крекери. Крекери з білого переробленого борошна містять жир, сіль і цукор, які знищують мікробіом кишківника.
Солодкі газовані напої
Не секрет, що газовані напої мають у своєму складі велику кількість цукру, через що людина страждає від діареї, а кишкові стінки можуть отримати хронічне подразнення. До того ж, штучні підсолоджувачі, які входять до складу такої води, теж погано впливають на мікробіом.
Корисні продукти
Медики зазначили, що є й ті продукти харчування, які несуть користь кишківнику людини. Серед таких продуктів можна виділити:
- Продукти з великим вмістом клітковини
- Промислово необроблені продукти
- Ферментовані продукти
Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування шкодять організму людини.
Раніше ми розповідали про те, які продукти варто додати до свого раціону харчування в осінній період.
Також ми повідомляли про те, чим для здоров’я людини корисний вітамін K.