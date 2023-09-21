Які продукти шкодять кишківнику – ТОП-5 найнебезпечніших

Чоловік, який страждає від проблем з кишківником. Фото: Freepik

Медики розповіли про те, які продукти харчування наносять велику шкоду кишківнику людини. За словами фахівців, існує декілька продуктів, які погано впливають на цей важливий органі, але є й такі, які несуть користь організму.

Про це повідомляє MedicineNet.

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Продукти, які шкодять кишківнику

Чіпси та смажена картопля

Фахівці попереджають, що комбінація крохмалистого вуглеводу, олії та солі — це найгірше для кишківника поєднання. Справа в тому, що людина, яка вживає надмірну кількість чіпсів та смаженої картоплі, може довести свій кишківник до запалення.

Смажена картопля, яка шкодить кишківнику. Фото: Freepik

Солодощі

Варто зазначити, що у солодощах є багато перероблених високофруктозних сиропів та рафінованого цукру, які можуть порушити баланс мікробів. Через них людина відчуває біль та здуття, має гази та рідкий стільчик.

Солодощі, які мають багато рафінованого цукру. Фото: Freepik

Йдеться про всі солодощі у магазинах, за винятком, темного шоколаду, який підтримує стан здоров’я кишківника. Втім, їсти варто декілька частинок за один раз, а не всю плитку.

Ковбаси та шкварки

Виявляється, ковбасні вироби можуть викликати рак кишківника, адже вони змінюють його мікробіом. Не дивлячись на те, що сало, в свою чергу, має багато корисних жирів, під час обсмажування вони перетворюються на шкідливі.

Ковбасні продукти, які можуть викликати рак кишківника. Фото: Freepik

Крекери з білого борошна

Медики стверджують, що у комбінації із сиром крекери можна вживати людям, які хочуть стабілізувати рівень цукру в крові та скинути зайві кілограми. Але йдеться тільки про цільнозернові крекери. Крекери з білого переробленого борошна містять жир, сіль і цукор, які знищують мікробіом кишківника.

Крекери, які шкодять мікробіому кишківника. Фото: Freepik

Солодкі газовані напої

Не секрет, що газовані напої мають у своєму складі велику кількість цукру, через що людина страждає від діареї, а кишкові стінки можуть отримати хронічне подразнення. До того ж, штучні підсолоджувачі, які входять до складу такої води, теж погано впливають на мікробіом.

Солодкий газований напій, який містить багато цукру. Фото: Freepik

Корисні продукти

Медики зазначили, що є й ті продукти харчування, які несуть користь кишківнику людини. Серед таких продуктів можна виділити:

Продукти з великим вмістом клітковини

Промислово необроблені продукти

Ферментовані продукти

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