Какие продукты вредят кишечнику – ТОП-5 самых опасных

Откажитесь от них, пока не поздно! ТОП-5 продуктов, которые разрушают ваш кишечник
Медики рассказали о том, какие продукты питания наносят большой вред кишечнику человека. По словам специалистов, существует несколько продуктов, которые плохо влияют на этот важный орган, но есть и такие, которые несут пользу организму.
Об этом сообщает MedicineNet.
Продукты, которые вредят кишечнику
Чипсы и жареный картофель
Специалисты предупреждают, что комбинация крахмалистого углевода, масла и соли — это худшее для кишечника сочетание. Дело в том, что человек, употребляющий чрезмерное количество чипсов и жареного картофеля, может довести свой кишечник до воспаления.
Сладости
Стоит отметить, что в сладостях много переработанных высокофруктозных сиропов и рафинированного сахара, которые могут нарушить баланс микробов. Из-за них человек чувствует боль и вздутие, имеет газы и редкий стул.
Речь идет обо всех сладости в магазинах, за исключением темного шоколада, который поддерживает состояние здоровья кишечника. Впрочем, есть стоит несколько частиц за раз, а не всю плитку.
Колбасы и шкварки
Оказывается, колбасные изделия могут вызвать рак кишечника, ведь они изменяют его микробиом. Не смотря на то, что сало, в свою очередь, имеет много полезных жиров, во время обжаривания они превращаются во вредные.
Крекеры из белой муки
Медики утверждают, что в комбинации с сыром крекеры можно употреблять людям, желающим стабилизировать уровень сахара в крови и сбросить лишние килограммы. Но речь идет только о цельнозерновых крекерах. Крекеры из белой переработанной муки содержат жир, соль и сахар, которые уничтожают микробиом кишечника.
Сладкие газированные напитки
Не секрет, что газированные напитки имеют в своем составе большое количество сахара, из-за чего человек страдает от диареи, а кишечные стенки могут получить хроническое раздражение. К тому же, искусственные подсластители, входящие в состав такой воды, тоже плохо влияют на микробиом.
Полезные продукты
Медики отметили, что есть и те продукты питания, которые несут пользу кишечнику человека. Среди таких продуктов можно выделить:
- Продукты с большим содержанием клетчатки
- Промышленно необработанные продукты
- Ферментированные продукты
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