Какие продукты вредят кишечнику – ТОП-5 самых опасных

Мужчина, который страдает от проблем с кишечником. Фото: Freepik

Медики рассказали о том, какие продукты питания наносят большой вред кишечнику человека. По словам специалистов, существует несколько продуктов, которые плохо влияют на этот важный орган, но есть и такие, которые несут пользу организму.

Об этом сообщает MedicineNet.

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Продукты, которые вредят кишечнику

Чипсы и жареный картофель

Специалисты предупреждают, что комбинация крахмалистого углевода, масла и соли — это худшее для кишечника сочетание. Дело в том, что человек, употребляющий чрезмерное количество чипсов и жареного картофеля, может довести свой кишечник до воспаления.

Жареный картофель, который вредит кишечнику. Фото: Freepik

Сладости

Стоит отметить, что в сладостях много переработанных высокофруктозных сиропов и рафинированного сахара, которые могут нарушить баланс микробов. Из-за них человек чувствует боль и вздутие, имеет газы и редкий стул.

Сладости, имеющие много рафинированного сахара. Фото: Freepik

Речь идет обо всех сладости в магазинах, за исключением темного шоколада, который поддерживает состояние здоровья кишечника. Впрочем, есть стоит несколько частиц за раз, а не всю плитку.

Колбасы и шкварки

Оказывается, колбасные изделия могут вызвать рак кишечника, ведь они изменяют его микробиом. Не смотря на то, что сало, в свою очередь, имеет много полезных жиров, во время обжаривания они превращаются во вредные.

Колбасные продукты, которые могут вызвать рак кишечника. Фото: Freepik

Крекеры из белой муки

Медики утверждают, что в комбинации с сыром крекеры можно употреблять людям, желающим стабилизировать уровень сахара в крови и сбросить лишние килограммы. Но речь идет только о цельнозерновых крекерах. Крекеры из белой переработанной муки содержат жир, соль и сахар, которые уничтожают микробиом кишечника.

Крекеры, которые вредят микробиому кишечника. Фото: Freepik

Сладкие газированные напитки

Не секрет, что газированные напитки имеют в своем составе большое количество сахара, из-за чего человек страдает от диареи, а кишечные стенки могут получить хроническое раздражение. К тому же, искусственные подсластители, входящие в состав такой воды, тоже плохо влияют на микробиом.

Сладкий газированный напиток, содержащий много сахара. Фото: Freepik

Полезные продукты

Медики отметили, что есть и те продукты питания, которые несут пользу кишечнику человека. Среди таких продуктов можно выделить:

Продукты с большим содержанием клетчатки

Промышленно необработанные продукты

Ферментированные продукты

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